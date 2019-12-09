«Поцелуй» Фольксвагенов заставил Каменноостровский «покраснеть» до бордового

ДТП стало причиной того, что и так затрудненное в это время движение по Каменноостровскому проспекту движение встало совсем.

Как сообщают «Фонтанке» очевидцы, от «Горьковской» начинается пробка, причиной которой стала авария, произошедшая около 20.30 вечера 9 декабря на углу Каменноострвоского проспекта и улицы Рентгена. Там столкнулись две иномарки — черная и белая. Обе марки Volkswagen. В аварии нет пострадавших, но образованная легковушками стрелка перекрыла полторы полосы проспекта в сторону от центра.

Сейчас участники ДТП ждут на месте наряд ГИБДД.







