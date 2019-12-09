Жителя Колпино забили до смерти за показания против соседки, бросившей годовалого сына в сарае

В Петербурге к восьми годам строго режима приговорён иностранец, заступившийся за лишённую родительских прав знакомую. Вину в её разлуке с сыном Шамсиддин Насриддинов возложил на соседей, попытка проучить за болтливость закончилась для одного из них смертью.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города 9 декабря, 22-летнего гражданина Узбекистана признали виновным в причинении среднего и тяжкого вреда здоровью. В июле прошлого года Насриддинов с парой приятелей нагрянул в бывшее огородничество «Север» в Понтонном, где, как установил суд, устроил разборки со свидетелями по делу знакомой.

Один из них после не менее сорока ударов кулаками, ногами и обрезком бревна по голове не выжил. Второй отделался переломанными ребрами и раздробленной фалангой.

Насриддинов вину не признал. По его словам, в Понтонный его потянули подвыпившие друзья, которые вычитали фамилии потерпевших из документов в отношении подруги. После их откровений её годовалого сына отправили в детский дом. Подсудимый заявил, что в конфликте был скорее миротворцем: в отличие от приятелей через окно в чужой дом не пробирался и всеми силами старался разнять дерущихся.





Колпинский райсуд назначил Насриддинову восемь лет в колонии строго режима. Двое его подельников Ражабов и Курбонов в мае приговорены к десяти годам колонии каждый. Их знакомая к этому времени уже получила девять месяцев общего режима за оставление в опасности годовалого сына. Суд установил, что пьяная мать в августе 2017 года бросила ребёнка в сарае в Понтонном на длительный срок. Мальчика нашли бездомные.

В аппарате Агапитовой сообщали, что он попал в дом ребёнка, мать его судьбой не интересовалась. К тому времени женщина родила в шестой раз и в пятый была лишена родительских прав.