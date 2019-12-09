Два мальчика сбиты за 12 минут. ДТП в Кронштадте попало на видео. В Комарово подросток шёл кататься на лошади

В течение 12 минут двое подростков попали под машины в приморских районах Петербурга – сначала в Кронштадте, а потом в расположенном ровно напротив через залив посёлке Комарово. Оба ДТП случились на пешеходных переходах. По крайней мере один из мальчиков носил на рюкзаке светоотражатель, но водитель, по его словам, всё равно не увидел человека.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, 9 декабря в 17:28 на регулируемом пешеходном переходе у дома 15 по Кронштадтскому шоссе, по предварительной информации, 67-летняя женщина на Audi Q3 совершила наезд на мальчика 2007 года рождения (ему 11 или 12 лет). С многочисленными ушибами ребёнка госпитализировали.

Момент ДТП зафиксировала камера наружного наблюдения. На записи видно, что мальчик спокойно вышел на освещённую «зебру», не бежал. Стоп-сигналы на машине зажглись, когда она уже пересекала стоп-линию у перехода. Сразу после ДТП два очевидца бросились бежать: один к автомобилю, другой в сторону пешехода.





Около 17:40 в Комарово на пересечении Зеленогорского шоссе и улицы Отдыха, по предварительным данным УГИБДД, 57-летний мужчина на Hyundai Santa Fe также в зоне нерегулируемого пешеходного перехода сбил мальчика 2005 года рождения (ему 13 или 14 лет). Школьник получил тяжёлые травмы.

«Ребенок из Василеостровского района Петербурга приехал на электричке покататься в конно-спортивный клуб. Там его ждала мама. Но эти несколько сотен метров от ж/д станции до клуба стали трагическими, – пишет «Дорожный инспектор» «ВКонтакте». – Ребёнок был со световозвращателями на рюкзаке. Со слов водителя, пешеход появился неожиданно. Водитель трезвый».

По фактам обоих ДТП полиция проводит проверки.