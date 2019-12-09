Теперь официально. Губернатор Петербурга исключил главу Колпинского района Повелия из состава правительства

Губернатор Петербурга Александр Беглов лишил статуса члена городского правительства руководителя администрации Колпинского района Анатолия Повелия. Распоряжение об этом глава города подписал 9 декабря.

На посту члена правительства Анатолий Повелий проработал недолго – два с половиной месяца. Он останется главой района и займется работой на территории, заявил чиновник «Фонтанке».

Как ранее писала «Фонтанка», Анатолий Повелий освободил в петербургском правительстве место для двух новых вице-губернаторов – Ирины Потехиной и Валерия Пикалева. Их кандидатуры еще две недели назад согласовал региональный парламент. Оба чиновника приступят к работе 10 декабря, говорится в сообщении Смольного.

Одновременно правительство города покинула вице-губернатор Любовь Совершаева, которая до сих пор совмещала руководство губернаторской администрацией с кураторством внутренней политики. Она переходит на работу в полпредство президента по Северо-Западу, заявил в конце ноября Александр Беглов.



