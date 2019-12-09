Amazon хочет закрыть «Окна» для Пентагона и жалуется на Трампа

Компания Amazon не только подала иск на решение Миноброны США при заключении контракта на 10 млрд долларов. Она обвинила президента США в давлении на Пентагон.

Речь в иске, как сообщает 9 декабря РИА Новости, идет конкурсе на создание облачной инфраструктуры хранения данных, следует из текста иска, опубликованного в базе судебных документов. Пентагона заключил контракт с Microsoft. В Amazon посчитали, что, принимая решение заключить контракт с Microsoft, Пентагон допустил

«вопиющие ошибки почти по каждому фактору оценки, игнорируя уникальные преимущества предложения AWS (дочерняя компания Amazon – ред.) и закрывая глаза на явные недостатки в предложении Microsoft по выполнению технических требований» по контракту.

И эти ошибки, уверены в компании, были не случайны.





«Они были результатом ненадлежащего давления со стороны президента Дональда Трампа, который то и дело критиковал (Amazon – ред.) как на публике, так и «за кулисами», чтобы увести контракт на программу совместной оборонной инфраструктуры (JEDI) от AWS, чтобы навредить считающемуся его политическим врагом Джеффри Безосу, основателю и исполнительному директору материнской компании AWS – Amazon.com, Inc», – говорится в иске.



