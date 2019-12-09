Штраф по почте. Роспотребнадзор узнал, что мошенники рассылают «письма счастья» под их вывеской

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека сообщает о новом виде мошенничества. Люди платят штрафы «Роспотребназдору», но ведомство их не получает.

Как сообщает 9 декабря пресс-служба службы, не раз и не два обычные жители России и юридические лица получают письма по «Почте России» о назначении административного наказания. В документе требовали уплатить административный штраф, якобы вынесенный территориальными органами Роспотребнадзора.

«При этом реквизиты для оплаты административного штрафа не соответствуют реквизитам территориального органа Роспотребнадзора», – уверяет ведомство.







В этой связи Роспотребнадзор напоминает, что в постановлении о назначении административного наказания должен быть указан счет получателя в территориальном органе Федерального казначейства Российской Федерации, следовательно, получателем платежа не может выступать иное юридическое лицо. Все остальное — это мошенничество:







«В случае сомнений в правильности полученного требования об уплате административного штрафа необходимо обращаться в соответствующий территориальный орган Роспотребнадзора».









