Лев Лурье прочтёт лекцию в поддержку людей с тяжёлой инвалидностью

Справка:

«Перспективы» - это партнерство некоммерческих организаций, в которое входит СПб БОО «Перспективы» (основана в 1996 г.) и АНО «Новые перспективы» (основана в 2010 году).

Работа партнерства ведется по трем направлениям:

- Программа помощи детям c тяжелой инвалидностью в Доме-интернате для детей с отклонениями в умственном развитии №4 г. Павловска (75 детей). Специалисты и добровольцы благотворительной организации дают своим подопечным квалифицированное сопровождение, прогулки, игры и непосредственное общение; ведется работа с родителями и тесное взаимодействие с персоналом интерната с целью оптимизации условий проживания и развития детей.

- Программа помощи молодым людям-инвалидам в Психоневрологическом интернате №3 г. Петергофа. Сегодня в интернате силами организации поддерживаются 157 молодых людей, проживающих на отделениях №3 и №10, а также организована работа 3 мастерских для людей с тяжёлыми нарушениями развития, созданы условия для реализации их творческого потенциала в рамках театральной и арт-студий. Открыта тренировочная квартира, в которой проходит подготовка молодых людей, проживающих в интернате к самостоятельной жизни.

- Программа помощи семьям Санкт-Петербурга, которые воспитывают детей с множественными нарушениями. В 2004 и 2006 гг. в рамках совместного проекта c АНО "Новые Перспективы" открыты Центры социальной реабилитации (дневного пребывания) детей и молодых людей с инвалидностью. Также оказывается кризисная поддержка 120 семьям, позволяющая им избежать передачи ребенка в интернат.

В 2015 году открыт Дом сопровождаемого проживания в деревне Раздолье Приозерского района Ленинградской области, в котором живут 7 молодых людей с нарушениями развития при круглосуточном сопровождении персонала «Перспектив». Данный проект является моделью интернатзамещающих технологий.

Сегодня с подопечными на постоянной основе работают более 100 специалистов «Перспектив» и более 100 волонтёров, обеспечивая дополнительную поддержку и уход. Вся деятельность ведется на благотворительные пожертвования.