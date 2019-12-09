Зеленский пытался сыграть «Музыкальные стулья». В Париже начался нормандский саммит

Встреча лидеров «нормандской четверки», посвященная урегулированию ситуации на востоке Украины, началась в Елисейском дворце в Париже вечером 9 декабря. Об этом сообщают СМИ.

Так, «Интерфакс» сообщает, что президенты России, Франции и Украины Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель встречаются в Париже на фоне общенациональной забастовки и массовых акций протеста, захлестнувших столицу Франции, ситуация вокруг Елисейского дворца остается спокойной.

«Это первый саммит «нормандского формата» более чем за три года. В предыдущий раз «нормандский формат» на уровне лидеров собирался в октябре 2016 года в Берлине. Из нынешнего состава "четверки" в нем принимали участие только Путин и Меркель. Макрон и Зеленский впервые будут участниками такой встречи», – сообщает издание.







Пока по плану на встречу лидеров отводится порядка трех часов. По итогам будет пресс-конференция лидеров стран. До нее, как заявил пресс-секретарь российского президента, должна пройти встреча тет-а-тет Путина и Зеленского. Главы России и Украины во время знакомства пожали друг другу руки, отметил Песков.





Саммиту предшествовали двусторонние беседы Путина с Меркель и Макроном. Во время встречи на четверых произошла смешная ситуация, когда Зеленский пытался сесть на место, предназначенное для главы России. Но вовремя остановился.

Путин, Меркель, Макрон, Зеленский: В Париже началась встреча в «нормандском формате» pic.twitter.com/WYzclbdNb4 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 9, 2019



