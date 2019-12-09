На пенсию их не купить. Пенсионеру нужны дорогие лекарства

Александр Вениаминович – водитель с огромным стажем. Хотел бы работать и сейчас, но здоровье не позволяет. Врачи назначили ему дорогие лекарства для лечения обструктивной болезни лёгких. Купить их на пенсию мужчина не может, а выдаваемые по льготе аналоги в его случае совершенно не помогают.

Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» просит оказать помощь в сборе средств на лекарственные препараты.

Куклин Александр Вениаминович, 65 лет.

Требуются лекарственные препараты для лечения хронической обструктивной болезни лёгких.

Стоимость 100 440 руб. Собрано: 973 руб. Не хватает 99 467 руб.

Александр Вениаминович родом из простой рабочей семьи. В пятнадцать лет приехал в Ленинград в поисках лучшей жизни. Поступил в техникум, потом – на завод фрезеровщиком, отслужил в армии, после возвращения всю жизнь работал водителем. Александр Вениаминович гордо говорит, что он не шофер, а именно водитель.

Где он только не работал: и в такси, и на маленьких грузовичках, и на фурах. Машины любит до сих пор, хотел бы работать, да последние несколько лет здоровье серьёзно подводит. Особенно страдают лёгкие. Проблемы с ними начались ещё в детстве, в семье не уделяли особого внимания здоровью. С пятнадцати лет жил самостоятельно. К шестидесяти годам бронхиты и воспаления лёгких переросли в хроническую обструктивную болезнь легких. Теперь Александру Вениаминовичу требуется специальная терапия, приходится часто ложиться в больницу.

В фонд мужчина обратился с просьбой помочь ему с годовым курсом оригинальных высокоэффективных бронхолитиков. Эти препараты сокращают количество обострений, улучшают работу лёгких, практически убирают ощущение нарастающей нехватки воздуха. К сожалению, выдаваемые бесплатно по льготе аналоги в его случае совершенно не помогают. Купить дорогостоящие лекарства самостоятельно Александр Вениаминович не в состоянии. Он живет на пенсию в 14 тысяч рублей, из которой почти половина и так ежемесячно остается в аптеке. А ведь надо ещё оплачивать квартиру и как-то питаться. Помощи ждать не от кого – Александр Вениаминович одинок. Остается одна надежда – на поддержку добрых и отзывчивых людей.

О том, как помочь Александру Вениаминовичу, можно узнать на его странице сайте БФ «Долго и счастливо».

Фонд благодарит всех, кто оказывает поддержку пожилым петербуржцам, в частности читателей «Фонтанки».

«От всей души благодарим читателей «Фонтанки» за отзывчивость и доброту, благодаря которой удалось собрать средства и передать Тамаре Сергеевне Отрепьевой годовой запас современного и крайне дорогостоящего препарата «Форстео» для лечения тяжелого прогрессирующего остеопороза. Всю свою сознательную жизнь женщина посвятила музыке и детям. В этом году планирует отпраздновать 50-летний юбилей педагогической деятельности и работы в музыкальной школе. Тамара Сергеевна глубоко признательна за помощь и поддержку. Она уже приступила к лечению и с большой надеждой смотрит в будущее».