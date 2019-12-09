В Удмуртии ребенок с ДЦП умер от переохлаждения в затопленной квартире рядом с телом матери

Следственный комитет в Удмуртии возбудил уголовное дело по статье о халатности после смерти 13-летнего мальчика и его мамы. Наедине с умершей родительницей ребенок провел неделю.

Как сообщает СК 9 декабря, квартиру вскрыли 6-го числа после сообщения от учителей больного ДЦП ребенка. Они приходили домой к мальчику и его 51-летней матери в городе Можга раз в неделю, но в начале декабря на звонки и стуки в дверь отвечать перестали. Установлено, что мальчик умер примерно за сутки до прихода полиции, его мать – на неделю раньше. Телеканал 360 добавляет, что ребенок передвигался по квартире в инвалидной коляске; судя по всему, он пытался попить, открыл кран, но упал. Квартира оказалась затопленной, вода стекала в подвал. Подросток умер от переохлаждения.

Уполномоченная по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова отметила, что социальным службам наверняка было известно о том, что в семье нет родственников и возможности позвать на помощь в кризисной ситуации. В таком случае «прозванивать» квартиру стоило бы хотя бы два раза в неделю, считает омбудсмен.

Соседи погибших добавили, что не замечали за женщиной признаков пьянства или плохого отношения к сыну.







