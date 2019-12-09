Появилось видео безумного парного дрифт-заезда по центру Петербурга

Профессиональные гонщики Сергей Кабаргин и Аркадий Цареградцев устроили парный дрифт-заезд по центру Петербурга. Съемки с перекрытиями дорог прошли летом в центре Северной столицы, а видео было опубликовано 9 декабря.

Как уточняет Mail.Ru, кузова обоих автомобилей Flanker F, спроектированных Кабаргиным, выполнены полностью из карбона, экстерьер и интерьер — полностью кастом. В желтой машине под капотом 7,6 литра, около 600 л.с. и 700 Нм. В синей — 6,2 литра, 700 л.с. и 900 Нм.

Машины собирались в Петербурге в гараже пилота небольшой командой энтузиастов из 10 человек. На данный момент в мире существует три таких автомобиля, один из которых проходит процедуру сертификации для допуска к дорогам общего пользования. Авторы ролика просят не повторять подобное самостоятельно — опасно для жизни.

Как писала «Фонтанка», съемки ролика проходили в августе. Интенсивность движения сказалась на состоянии велодорожки на набережной Фонтанки.



