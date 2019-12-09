«Бездомных» тюремщиков позвали в столицу на прием к руководству ФСИН. В общую очередь с предварительной записью

Федеральная служба исполнения наказаний позвала участников акции «Бездомный полк», которую организовали её же сотрудники, на встречу в Москву. Просят списки и документы.

О приглашении 9 декабря сообщается на сайте ФСИН. Ведомство уточняет, что с бездомными готовы общаться в день общероссийского приема граждан.

«Для более конструктивного и предметного разговора организаторам акции желательно иметь при себе списки всех сотрудников и пенсионеров УИС, у которых возникают вопросы в этой сфере, а также необходимый пакет документов, подтверждающий право на получение жилья», – заранее предупредили представители службы.







Встреча пройдет в Москве 12 декабря. Для того чтобы попасть на встречу с руководством, сотрудникам службы необходимо заранее на нее записаться.

Акцию «Бездомный полк» действующие и бывшие сотрудники системы исполнения наказания запустили в Москве 6 декабря, накануне к ним присоединились коллеги из Петербурга. Они жалуются на очереди на жилье, выстоять которые и получить квадратные метры «удается только генералам». Требования, как сообщалось ранее, поддерживают порядка 30 регионов. В ролике, который распространяют активисты, можно увидеть портрет экс-главы ФСИН Александра Реймера. Два года назад он получил 8 лет колонии за хищение почти 3 млрд рублей.



