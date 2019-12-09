На «Дунайской» прямо на платформу с потолка снова льёт. В бой с водой пошли ведра и ограждения

автор фото Михаил Грачев/«Фонтанка.ру»

На станции метро «Дунайская» вновь протечки: в этот раз с потолка бежит вода на посадочную платформу. Об этом 9 декабря сообщает корреспондент «Фонтанки».

Протечки на «Дунайской» случались и раньше, однако масштаб проблемы увеличился: тряпок стало ощутимо больше, а небольшой участок на платформе вовсе заставлен ведрами и огорожен лентой. В ГУП «Петербургский метрополитен» на звонок «Фонтанки» не ответили.





Ранее сообщения о протечках поступили в редакцию в начале ноября. Тогда в «Петербургском метрополитене» указывали на активность грунтовых вод и рассказали, что проблема на новых станциях должна быть устранена по гарантии строителем станции, компанией «Метрострой». Создатель Фрунзенского радиуса конкретных сроков устранения неполадок так и не назвал.

«Проспект Славы», «Дунайскую» и «Шушары» открыли 3 октября 2019 года. Срок перенесли почти на месяц из-за недоделок. В момент запуска станций власти подчеркивали, что участок линии полностью готов, однако время довольно быстро вскрыло проблемы новых станций. Уже через пару часов после торжественной церемонии на «Дунайской» случилась очень мощная протечка. В «Метрострое», который и возвел 3 станции за 33 млрд рублей, заявили тогда, что разбираются. Позже в метрополитене объяснили появление воды ошибкой уборщиков. В клининговой компании это отрицали.