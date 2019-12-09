На «Дунайской» прямо на платформу с потолка снова льёт. В бой с водой пошли ведра и ограждения
автор фото Михаил Грачев/«Фонтанка.ру»
На станции метро «Дунайская» вновь протечки: в этот раз с потолка бежит вода на посадочную платформу. Об этом 9 декабря сообщает корреспондент «Фонтанки».
Протечки на «Дунайской» случались и раньше, однако масштаб проблемы увеличился: тряпок стало ощутимо больше, а небольшой участок на платформе вовсе заставлен ведрами и огорожен лентой. В ГУП «Петербургский метрополитен» на звонок «Фонтанки» не ответили.
Ранее сообщения о протечках поступили в редакцию в начале ноября. Тогда в «Петербургском метрополитене» указывали на активность грунтовых вод и рассказали, что проблема на новых станциях должна быть устранена по гарантии строителем станции, компанией «Метрострой». Создатель Фрунзенского радиуса конкретных сроков устранения неполадок так и не назвал.
«Проспект Славы», «Дунайскую» и «Шушары» открыли 3 октября 2019 года. Срок перенесли почти на месяц из-за недоделок. В момент запуска станций власти подчеркивали, что участок линии полностью готов, однако время довольно быстро вскрыло проблемы новых станций. Уже через пару часов после торжественной церемонии на «Дунайской» случилась очень мощная протечка. В «Метрострое», который и возвел 3 станции за 33 млрд рублей, заявили тогда, что разбираются. Позже в метрополитене объяснили появление воды ошибкой уборщиков. В клининговой компании это отрицали.
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Справка:
Строительство Фрунзенского радиуса началось в 2014 году – именно тогда городские власти и компания «Метрострой» заключили контракт на продолжение фиолетовой линии метро. Стоимость соглашения составила 26 млрд рублей, при этом «Метрострой» неоднократно заявлял о необходимости повышения цены контракта.
Первоначально открытие станций было запланировано на конец 2017 года, однако исполнить задумку не удалось. После этого за контрольную точку был взят чемпионат мира по футболу – 2018, а к стоимости контракта прибавили 3 млрд рублей. Футбольный праздник прошел, а дедлайн сдвинулся на декабрь 2018 года. Стоимость контракта тем временем выросла до 33,9 млрд рублей. С течением времени отношения между компанией «Метрострой» и городскими властями последовательно ухудшались.
После того, как в декабре 2018 года станции не удалось открыть, в январе 2019-го Смольный принял решение расторгнуть с «Метростроем» все соглашения. Однако уже через 10 дней власти передумали, увеличили размер аванса, а также установили новый срок – 1 сентября 2019 года. В конце августа Смольный сообщил, что станции откроются 5 сентября, но в день «икс» передумал, сославшись на безопасность.