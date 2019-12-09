«Он вмешивается в дела независимой федерации». Министр спорта РФ Колобков раскритиковал главу РУСАДА Гануса

Министр спорта России Павел Колобков высказался по поводу генерального директора РУСАДА Юрия Гануса. Ранее в интервью «Фонтанке» Ганус на вопрос о возможной отставке Колобкова заявил о необходимости смены руководителей отечественного спорта.

«У главы РУСАДА есть огромный объем обязанностей, он должен их выполнять, в том числе расследовать допинговые нарушения. Мы узнаем о его деятельности в основном из прессы. Я считаю, это неправильный формат общения. Он должен взаимодействовать с правоохранительными органами, я этого пока не вижу. Он любит давать оценки всем, недавно я слышал его интервью по легкой атлетике», – заявил Колобков в понедельник, 9 декабря, на пресс-конференции по поводу четырехлетней дисквалификации российского спорта.

Кроме того, министр спорта обвинил Гануса во вмешательстве в дела Всероссийской федерации легкой атлетики.

«Он (Ганус. — Прим. ред.) вмешивается в дела независимой федерации, призывает к отставке руководителей, Борзаковского (главного тренера сборной России. — Прим. ред.), не имея на то оснований. Если есть определенные доказательства, надо их предъявить, представить на дисциплинарную комиссию, федерация его отстранит. Пока нет ничего, кроме голословных утверждений. Я готов с ним работать вместе, приглашал его на мероприятия, но он не всегда приезжает», – подчеркнул министр спорта.



