В Йошкар-Оле начинающий полицейский на ходу запрыгнул в машину к пьяному водителю. Догоняли коллегу и бегом, и за рулем

Сотрудник дорожной полиции в республике Марий Эл задержал пьяного подростка за рулём «Лады». В какой-то момент на водительском сидении они оказались вдвоём.

О приключениях инспектора, который работает в системе МВД всего несколько месяцев и даже не прошёл до конца первоначальное обучение, региональное управление МВД сообщило 9 декабря. Водитель «дрифтовал» в центре Йошкар-Олы в ночное время, в какой-то момент его развернуло поперёк дороги. Младший лейтенант полиции Андрей Иванов подошёл к автомобилю и уже наверняка успел представиться, когда водитель предпочёл нажать на педаль газа. Инспектор не растерялся и повис на уезжающей машине. На ролике видно, как вскоре Иванов погрузился в салон, за нарушителем и коллегой бегом бросился другой полицейский, следом ринулся и служебный автомобиль.

«Благодаря регулярной отработке навыков задержания и умению быстро ориентироваться в экстремальных ситуациях Андрей Иванов смог удержаться и через некоторое время остановить транспортное средство», – пишут его коллеги. Когда через несколько секунд «Лада» все же встала, подоспевший бегом инспектор вместе с Ивановым скрутили нарушителя.

Им оказался 16-летний подросток, не в первый раз замеченный за рулём пьяным. Если раньше он обходился административными наказаниями, то теперь ему грозит уголовное дело. Инспектор не пострадал и теперь его ставят в пример.



