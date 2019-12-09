Колбасный цех. Разорившийся из-за санкций завод «Петербурженка» меняет владельца

ООО ПК «Петербуженка», небольшой производитель мясных продуктов, на минувшей неделе получил нового гендиректора и владельца. Им стал Марат Мустафин, представитель очень авторитетной с 1990-х годов семьи.

автор фото Марк Боярский/Коммерсантъ

Марат Мустафин возглавил ООО ПК «Петербурженка» в начале ноября, а 5 декабря была закрыта сделка по покупке им 100% долей в предприятии. Судя по данным СПАРК, это его единственный бизнес-актив. Но старожилы петербургского бизнеса предлагают обратить внимание на его отчество — Ильдарович. После этого новости «Петербурженки» приобретают новый акцент, выходящий за пределы медиаполя пищевой промышленности Петербурга: в свой родной город вести бизнес приехал получивший приличное европейское образование сын одного из самых влиятельных людей в деловом сообществе Петербурга 1990-х годов.

По просьбе отдела бизнеса «Фонтанки» об отце нового владельца мясного завода на Охте рассказал главный редактор 47news Евгений Вышенков, который знает Ильдара Мустафина уже 30 лет.

«Его знал весь Ленинград с конца 1980-х. Он выбрал коллектив легендарного Александра Малышева, уйдя из бокса, где ему пророчили карьеру чемпиона Европы. Вскоре он становится вторым человеком в мощнейшем "малышевском" сообществе. Вместе с ним Мустафин и был арестован в начале 90-х по наиболее громкому делу десятилетия. Фактически все закончилось оправданием. Ильдар Мустафин категорически не признал вину и получил смешное наказание за самоуправство. Но это было четверть века назад.

Вместе с Малышевым он перебирается в Испанию, где в 2008 году прогремело самое крупное дело так называемой "русской мафии". В том числе, под пристальным вниманием всех европейских медиа были арестованы Малышев и Мустафин. За десятилетие расследования, где изначально им были предъявлены фантастические обвинения, вплоть до торговли оружием через Африку, доказать так ничего и не удалось. При этом Мустафин возмущался, а порой издевался над знаменитым судьей Бальтасаром Гарсоном. Год назад Малышев, Мустафин и остальные были оправданы. Сегодня их юристы работают над исками к подданным короля Филиппа VI.





Все эти годы супруга Мустафина и его три ребенка, в том числе и Марат, жили в Испании, где сыновья закончили престижные университеты».

Приход серьезного инвестора – а Марата Мустафина воспринимают именно так, – дает надежды на возрождение некогда заметного предприятия, занимавшего 4,5 тыс. кв. метров, дававшего работу 350 сотрудникам и выпускавшего до 20 тонн продукции в сутки.

Опрошенные «Фонтанкой» отраслевые эксперты говорят, что задача поднять «Петербурженку» – не из легких. Участники мясного рынка Петербурга вспоминают, что завод в течение последних пары лет то банкротился, то менял юрлицо, пытаясь восстановить работу. «Я видел появление их продукции на полках, но очень сомневаюсь, что они смогут вернуться в полной мере, если не купил кто-то серьёзный и не решил вложить много денег – хотя смысла я в этом не вижу», – говорит один из экспертов рынка.

С тем, что получить прибыль на колбасном заводе будет нелегко, соглашается и один из его бывших владельцев, Владимир Гинтовт, который после краха своего предприятия разочаровался в пищевом рынке. «Даже если ты сейчас будет делать продукты минимально приемлемого качества, ты в лучшем будешь работать в ноль. А если делать те же сосиски по нормальному рецепту, то они будут стоить минимум 600 рублей за килограмм, и мало кто сможет купить их по такой цене. Тот же "Дымов" уже пытался сконцентрироваться на премиальных продуктах, но очень скоро был вынужден спуститься в средний сегмент», – сокрушается бывший мясник.

Хотя сайт предприятия не работает, на «Авито.ру» 7 декабря были размещены три вакансии для поиска рабочих на производство. Правда, пока попытка связаться с предприятием по общему указанному в объявлении телефону не достигает успеха. Те, кто берет трубку, подтверждают, что Марат Мустафин теперь действительно новый директор, но связать с ним, а тем более прояснить планы руководства по развитию, никто не берется.

Колбаса под маркой «Петербурженка» на производстве по адресу: Ворошилова, 2, выпускается с 2000 года. Торговая марка была зарегистрирована на ООО ПК «Петербурженка». Правда, не то, что сейчас приобрел Марат Мустафин, а с другим ИНН. Его владельцами были несколько предпринимателей, крупнейшие пакеты – у Владимира Гинтовта и Рашида Бичурина.

В 2013 году, на пике развития, выручка предприятия превышала 1 млрд рублей. К тому времени ни разу с 2000 года в бухгалтерской отчетности не было убытков. Все изменилось в 2014 году, после введения эмбарго на ввоз мяса из-за границы.





«Из-за санкций мясо подорожало. Официально говорилось, что на 10–20%, но в реальности было все 120%. Мы не хотели снижать качество, но покупательская способность в стране резко упала, и мы стали работать в минус», – вспоминает Владимир Гинтовт.

Главной проблемой «Петербурженки», по его словам, стала позиция торговых сетей. «Тогда считалось, что зайти на полки сетевиков трудно. Но куда труднее было выйти. Если ты не выполняешь условий, приходилось платить штрафы. Ценник можно было менять только раз в три месяца, а стоимость свинины менялась тогда каждый день, как на бирже», – вспоминает Владимир Гинтовт. К тому же добавились и технологические сложности: «Петербурженка» работала на немецком оборудовании, настроенном на немецкое же сырье. Оно было стабильного и предсказуемого качества.

«Отечественная свинина, которая пошла после ввода санкций, была другая – слишком жирная. И жир располагался неравномерно по туше. К тому же в один день машина приходила с мясом, на котором слой шпика составлял 5 см, а на другой день – три. Разумеется, оборудование давало сбой», – вспоминает экс-владелец.

В итоге предприятие не справилось с трудностями и ушло за долги, как говорит Владимир Гинтовт, структурам банка «Санкт-Петербург». СПАРК поправляет: компаниям, возможно связанным с банком. Ситуация развивалась так: в 2016 году «старое» ООО было ликвидировано, и почти одновременно учреждено новое – с тем же названием, с новым владельцем, Еленой Михайловой, связь которой с «Санкт-Петербургом» тогда напрямую не прослеживалась. Тем не менее сейчас представители банка не делают секрета из того, что после банкротства «Петербурженка» действительно имела к нему отношение.

После этого завод продолжал работать, но число рабочих сократилось примерно до 50 человек, а объем выручки в прошлом году – до 360 млн рублей. И это еще хорошо, потому что в 2017 году выручить удалось менее 160 млн рублей. Причем предприятие переходит сейчас к новому владельцу с убытками по последнему годовому отчету в 6,4 млн рублей. Еще до оформления сделки с Маратом Мустафиным Елена Михайлова устроилась на работу генеральным директором в ООО «Инвестпроект», которое ранее принадлежало экс-министру обороны РФ Анатолию Сердюкову и его давнему партнеру Валерию Пузикову. Теперь ООО «Инвестпроект» на 100% принадлежит Сергею Сердюкову, владельцу крупного пакета акций банка «Санкт-Петербург.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»