Назначена дата Всероссийской переписи населения 2020 года. На неё потратят миллиарды

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил дату проведения Всероссийской переписи населения.

«Всероссийская перепись населения будет проводиться с 1 по 31 октября 2020 года. На отдалённых и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми в октябре будет затруднено, перепись пройдёт с 1 апреля по 20 декабря 2020 года», — говорится в документе, опубликованном 9 декабря на сайте правительства.

В октябре глава Росстата Павел Малков в ходе пресс-конференции заявил, что на проведение переписи потратят из бюджета более 33 млрд рублей, половина из которых — фонд оплаты труда.

Десять лет назад, также в октябре, прошла Всероссийская перепись населения – 2010. Затраты на ее проведение оценивались в 17 млрд рублей. А окончательные данные были опубликованы 16 декабря 2011 года. Согласно им, население России с 2002 по 2010 год сократилось на 2,3 миллиона человек.



