«Нива» снова стала российской. GM, продав акции «АвтоВАЗу», уходит окончательно

Вопрос об имени «Шевроле Нивы» решён. «АвтоВАЗ» подписал соглашение с General Motors о выкупе 50% акций тольяттинского СП GM-AVTOVAZ у американской компании, сообщается в пресс-релизе завода 9 декабря. Совместное предприятие с 2001 года выпускало внедорожники Chevrolet-Niva и также было официальным владельцем бренда Niva. Из-за этого классические «Нивы» все эти годы выпускались как Lada 4x4.

Теперь «АвтоВАЗ» не только вернул себе полные права на бренд, но и стал владельцем 100% некогда совместного предприятия. Соглашение с GM предусматривает, что завод некоторое время будет продолжать выпускать автомобили под маркой Chevrolet, но потом вернется к бренду Lada. В перспективе компания GM-АВТОВАЗ будет переименована. Финансовые подробности сделки не раскрываются.

Первоначально завод проектировался под выпуск 100 тысяч автомобилей в год, но в реальности эта цифра так и не была достигнута. За 12 лет, с 2002-го по 2014-й, всего было выпущено 571 852 автомобиля, то есть в среднем около 47 тысяч в год. После этого годовой выпуск только снижался и, согласно последним опубликованным цифрам, составляет чуть более 30 тысяч автомобилей.

Расчет на экспортные поставки также не оправдался. Более того, у американской General Motors бизнес в Европе вообще и в России в частности, что называется, не сложился, и в 2015 году компания решила прекратить производство Opel и Chevrolet и законсервировать завод в Шушарах. Таким образом, единственным бизнесом GM в России оставалось совместное с «АвтоВАЗ» предприятие GM-AvtoVAZ в Тольятти. Теперь, после того, как вазовцы выкупают американскую долю, General Motors окончательно покидает российский рынок.

GM-AvtoVAZ был одним их первых совместных проектов российского и зарубежного автопрома. General Motors помимо Chevrolet-Niva выпускал в России Chevrolet Cruze, Opel Astra и Chevrolet Trailblazer, которые собирали на заводе под Петербургом, открытом 2008 году.



