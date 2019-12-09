Трампу на зло. Китайский Huawei объявил, как будет переходить с Android на собственную операционную систему

Китайский технический гигант Huawei объявил, когда клиентам стоит ждать продуктов на основе его собственной операционной системы Harmony OS, альтернативной Android от Google. Разработка активизировалась из-за американских санкций.

Как сообщает 9 декабря Reuters со ссылкой на представителя корпорации, в 2020 году Huawei не выпустит Harmony OS для телефонов и планшетов, но её получат другие продукты компании, которые планируется продвигать и на китайском рынке, и за рубежом. Это могут быть смарт-часы, подключаемые экраны, смарт-колонки и информационно-развлекательные системы автомобилей.

Напомним, что Huawei находится под санкциями США с мая. Американским компаниям запрещено работать с китайской корпорацией, чтобы защитить свою инфраструктуру от возможных внешних угроз. Пока у клиентов компании со старыми мобильными телефонами есть доступ к Google Play, Google Maps и некоторым другим сервисам Google. Но покупатели новейших устройств их лишены. При этом, вопреки санкциям, Huawei отчитался о росте выручки в третьем квартале на 26,7%. В августе «Фонтанка» писала, что китайская Huawei начала переговоры с Россией об установке российской операционной системы «Аврора» на 360 тыс. своих планшетов для проведения переписи населения РФ в следующем году. Ранее наше издание разобралось, как жить, если у вас смартфон Huawei.



