Жажда воссоединения с бывшей женой отправила петербуржца в колонию. Как посредников в диалоге он использовал ребенка и нож

Колпинский районный суд Петербурга признал виновным и на пять лет отправил в колонию жителя Петербурга, который похитил ребенка, чтобы вернуть себе расположение супруги.

Об этом 9 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы. Павел Исаков домой к бывшей жене приехал 14 марта 2019 года. Возлюбленную он подкараулил на улице, просил о воссоединении семьи. Женщина беседовать не захотела и, отмахнувшись, ушла. Тогда он поднялся в квартиру и решил смягчить жестокосердную даму через ее ребенка. Девочка услышала монолог, который в материалах дела называется «психологическим воздействием», потом мужчина достал нож и увез ребенка в другую квартиру. За похищение несовершеннолетней с применением насилия и оружия Исаков получил 5 лет и один месяц колонии, еще два добавила условная судимость в сентябре 2017 года — тогда он был приговорен за наркотики. В биографии петербуржца также есть судимости за грабеж, кражу и угон.



