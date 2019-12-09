«Горэлектротранс» отменил закупку 142 троллейбусов почти за 4 млрд

«Горэлектротранс» отменил три аукциона на приобретение троллейбусов в лизинг. Потратить предполагалось 3,7 млрд.

Информация об отказе от проведения закупки опубликована на сайте госзакупок 9 декабря. На самом предприятии не смогли оперативно ответить на вопрос о причинах.

Напомним, три аукциона были объявлены 20 ноября. Самый крупный, со стартовой стоимостью 1,94 млрд рублей, включал 87 троллейбусов большого класса. Еще 35 троллейбусов с увеличенным автономным ходом предполагалось купить за 1,09 млрд; 20 машин особо крупного класса оценивались в 699 млн. Поставить их надо было в следующем году.

Официально предмет закупки назывался «Оказание услуги финансовой аренды (лизинга) 87 троллейбусов». Характерно, что ранее, также в лизинг, закупать подвижной состав решил «Пассажиравтотранс». Он объявил два аукциона на 200 автобусов почти на 3 млрд рублей.



