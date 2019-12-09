Cybertruck – уже на дорогах общего пользования. Если рулит Илон Маск

Ещё одно доказательство того, что Cybertruck стал любимым детищем главы Tesla, появилось несколько часов назад. Пикап заметили на дорогах Лос-Анджелеса вечером 7 декабря, и вскоре стало известно, что управлял им Илон Маск.

Как пишет Electrek, глава «Теслы» подъехал к японскому ресторану Nobu в курортном местечке Малибу именно на пикапе, а не на обычной для себя Tesla Model S. В машине помимо нынешней подружки Илона, канадской певицы Клер Буше, находился главный дизайнер компании Франц Хольцхаузен, тот самый, который во время презентации рассадил стекла «Кибертрака» стальным шариком. Заруливая на стоянку, Маск против обыкновения не доверил экспериментальную машину ресторанному парковщику. Вместо этого пикап парковал один из сотрудников Tesla.

Издание отмечает еще несколько необычных моментов, сопровождавших появление гендиректора Tesla и компании в модном ресторане на берегу океана. До этого Маска ни разу не видели за рулем прототипов, будь то Model 3 или свежеиспеченный кроссовер Model Y. Вопросы у журналистов вызвала и законность появления прототипа на дорогах общего пользования. Помимо отсутствия у Cybertruck необходимых по американским правилам боковых зеркал (охват широкоугольной задней камеры достаточен для замены зеркал), не вписывается в предусмотренные стандарты передняя и задняя светотехника. Хотя номерной знак, подтверждающий регистрацию автомобиля в Калифорнии, на прототипе имелся.





Маск не тот человек, который досконально следует правилам, вероятно, в этом одна из причин его успеха. Cybertruck стал самым обсуждаемым автомобилем, количество предзаказов уже перевалило за четверть миллиона. Заказывают в основном не самую дешевую двухмоторную версию, а две другие, значительно более дорогие. Из-за этого Tesla даже изменила производственный план – обе «дорогие» комплектации, двухмоторная и трехмоторная, выйдут одновременно в конце 2021 года. Ранее предполагалось, что Cybertruck с тремя моторами появится только в 2022 году.

Что касается ресторанных приключений Маска, то, по данным сайта светских скандалов TMZ, воскресным вечером в Nobu оказался также известный актер Эдвард Нортон, который снимался, например, в «Бойцовском клубе». Нортон заинтересовался пикапом, и Маск, судя по кадрам TMZ, с видимым удовольствием лично продемонстрировал машину.