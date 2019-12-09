Как в «Петербургском метрополитене» нашелся рычаг давления на желающих митинговать и пикетировать

Из ГУП «Петербургский метрополитен» вынуждены были уйти 8 работников. Как минимум у троих проблемы возникли из-за участия в протестных акциях, но им все же удалось добиться справедливости.

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

К началу декабря из службы транспортной безопасности ГУП «Петербургский метрополитен» с формулировкой «по собственному желанию» уволилось 8 человек. Накануне госпредприятие в соответствии с Федеральным законом «О транспортной безопасности» обратилось в управление МВД по Адмиралтейскому району. Как рассказывают работники подземки, по тысячам сотрудников госпредприятия запрашивали заключение на «возможность или невозможность выполнять работы, связанные с транспортной безопасностью», и как раз по этой восьмерке комиссия из работников УМВД дала отказ – граждане оказались на «соответствующем учете» в Центре по противодействию экстремизму.

Один из них – Василий Петров (имя изменено. – Прим. ред.) – на тот момент проработал в «Петербургском метрополитене» порядка 10 лет. Руководство показало ему бумагу из УМВД по Адмиралтейскому району и развело руками. Петров решил выяснить, а за что он оказался на учете в Центре «Э».

«Пытаясь разобраться в ситуации, я пришел к выводу, что единственной причиной в отрицательном заключении УМВД относительно меня может являться случайное задержание меня на несанкционированном митинге против коррупции в июне 2017-го, где в отношении меня было составлено два стандартных протокола и назначен штраф, который я даже заплатил», – рассказывает мужчина.

По его словам, он 12 июня прогуливался по центру города и увидел большое скопление людей на Марсовом поле. Особенное внимание привлекла огромная желтая утка. Пока прислушивался, о чем речь, с группой граждан оказался в окружении полиции, затолкали в автозак. «Никаких плакатов у меня не было, лозунгов тоже не скандировал. Рядом со мной была бабушка с пакетом из «Пятерочки», тоже мимо проходила и остановилась поглазеть. И её забрали», – вспоминает Петров. «Фонтанка» была на этом митинге и описывала, что там происходило. По итогу задержания мужчина получил два протокола: о нарушении правил проведения мероприятия и о неповиновении требованию сотрудника полиции. Оба попытался оспорить, сначала в Московском, а потом и городском суде, но суд счел его нарушения доказанными. В итоге, Петров оплатил штрафы, а год времени, казалось бы, должен был погасить «административку». Ситуацию окончательно прояснила бумага, полученная им из управления МВД по Адмиралтейскому району (имеется в распоряжении редакции):





«Для составления заключения[которое впоследствии МВД и прислало в ГУП «Петербургский метрополитен»], помимо стандартной проверки по имеющимся базам данных, предоставленные в запросе списки лиц направляются в обязательном порядке на проверку в Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Санкт-Петербургу. В случае нахождения какого-либо лица на соответствующем учете, его данные вносятся в раздел заключения, который предусматривает ограничение допуска к выполнению работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности».

Удивительнее оказалась ситуация двух коллег Петрова по ГУПу. Оба не вспомнили за собой никаких правонарушений, в том числе и административных, которые могли бы привести к таким последствиям. Однако, узнав про участие в проверке Центра «Э», один из них соотнес решение комиссии с тем, что осенью 2018 года выходил на одиночный пикет против «пенсионной» реформы. В какой-то момент к нему подошел сотрудник полиции, попросил документы, а после потребовал убрать плакат. Мужчина подчинился, и на этом эпизод закончился. Никаких протоколов и обвинений. За неимением других эпизодов он сделал вывод, что именно этот случай и поставил его на учет в Центр по противодействию экстремизму. Аналогичная ситуация произошла и у третьего сотрудника, с поправкой на то, что его пикет был посвящен обманутым дольщикам.

Как подсказали собеседники «Фонтанки» из числа правоохранителей, механика оказаться на учете в Центре «Э» очень проста: чтобы попасть в оперативные базы ведомства, достаточно один раз с паспортом мелькнуть в деятельности, которая находится в поле зрения противодействующих экстремизму сотрудников. Фактически информация оттуда носит гриф «Для служебного пользования» и, как правило, её не принято упоминать. Более того, наличие гражданина в этой базе само по себе не может являться причиной какого-то запрета.

Знакомые с процессом собеседники нашего издания указывают на то, что загруженные работой полицейские, вероятно, не стали вдаваться в изучение всех деталей, а с ходу приняли решение. Однако Петров и двое его коллег из метрополитена проявили активность и добились личной встречи с заместителем начальника УМВД по Адмиралтейскому району. Полицейский выслушал их и пообещал, что присмотрится к заключению комиссии повнимательнее.

Со слов Петрова, он и его двое товарищей смогли вернуться на работу в ГУП, так как им удалось отстоять свою позицию в полиции. При этом еще 5 человек так и остались без работы. Двое собираются судиться. Судьба и история троих оставшихся нам неизвестна.

Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»