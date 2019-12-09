Авто Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+1°C
/ Завтра: +2
$ 63.57р
70.46р
11:32 12.12.2019
Расширенный поиск

Общество
12.12.2019 09:55
Печать

Как в «Петербургском метрополитене» нашелся рычаг давления на желающих митинговать и пикетировать

Из ГУП «Петербургский метрополитен» вынуждены были уйти 8 работников. Как минимум у троих проблемы возникли из-за участия в протестных акциях, но им все же удалось добиться справедливости.

Как в «Петербургском метрополитене» нашелся рычаг давления на желающих митинговать и пикетировать

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

К началу декабря из службы транспортной безопасности ГУП «Петербургский метрополитен» с формулировкой «по собственному желанию» уволилось 8 человек. Накануне госпредприятие в соответствии с Федеральным законом «О транспортной безопасности» обратилось в управление МВД по Адмиралтейскому району. Как рассказывают работники подземки, по тысячам сотрудников госпредприятия запрашивали заключение на «возможность или невозможность выполнять работы, связанные с транспортной безопасностью», и как раз по этой восьмерке комиссия из работников УМВД дала отказ – граждане оказались на «соответствующем учете» в Центре по противодействию экстремизму.  

Один из них – Василий Петров (имя изменено. – Прим. ред.) – на тот момент проработал в «Петербургском метрополитене» порядка 10 лет. Руководство показало ему бумагу из УМВД по Адмиралтейскому району и развело руками. Петров решил выяснить, а за что он оказался на учете в Центре «Э».  

«Пытаясь разобраться в ситуации, я пришел к выводу, что единственной причиной в отрицательном заключении УМВД относительно меня может являться случайное задержание меня на несанкционированном митинге против коррупции в июне 2017-го, где в отношении меня было составлено два стандартных протокола и назначен штраф, который я даже заплатил», – рассказывает мужчина. 

По его словам, он 12 июня прогуливался по центру города и увидел большое скопление людей на Марсовом поле. Особенное внимание привлекла огромная желтая утка. Пока прислушивался, о чем речь, с группой граждан оказался в окружении полиции, затолкали в автозак. «Никаких плакатов у меня не было, лозунгов тоже не скандировал. Рядом со мной была бабушка с пакетом из «Пятерочки», тоже мимо проходила и остановилась поглазеть. И её забрали», – вспоминает Петров. «Фонтанка» была на этом митинге и описывала, что там происходило. По итогу задержания мужчина получил два протокола: о нарушении правил проведения мероприятия и о неповиновении требованию сотрудника полиции. Оба попытался оспорить, сначала в Московском, а потом и городском суде, но суд счел его нарушения доказанными. В итоге, Петров оплатил штрафы, а год времени, казалось бы, должен был погасить «административку». Ситуацию окончательно прояснила бумага, полученная им из управления МВД по Адмиралтейскому району (имеется в распоряжении редакции): 


«Для составления заключения[которое впоследствии МВД и прислало в ГУП «Петербургский метрополитен»], помимо стандартной проверки по имеющимся базам данных, предоставленные в запросе списки лиц направляются в обязательном порядке на проверку в Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Санкт-Петербургу. В случае нахождения какого-либо лица на соответствующем учете, его данные вносятся в раздел заключения, который предусматривает ограничение допуска к выполнению работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности».

 Удивительнее оказалась ситуация двух коллег Петрова по ГУПу. Оба не вспомнили за собой никаких правонарушений, в том числе и административных, которые могли бы привести к таким последствиям. Однако, узнав про участие в проверке  Центра «Э», один из них соотнес решение комиссии с тем,  что осенью 2018 года выходил на одиночный пикет против «пенсионной» реформы. В какой-то момент к нему подошел сотрудник полиции, попросил документы, а после потребовал убрать плакат. Мужчина  подчинился, и на этом эпизод закончился. Никаких протоколов и обвинений. За неимением других эпизодов он сделал вывод, что именно этот случай и поставил его на учет в Центр по противодействию экстремизму. Аналогичная ситуация произошла и у третьего сотрудника, с поправкой на то, что его пикет был посвящен обманутым дольщикам. 

Как подсказали собеседники «Фонтанки» из числа правоохранителей, механика оказаться на учете в Центре «Э» очень проста: чтобы попасть в оперативные базы ведомства, достаточно один раз с паспортом мелькнуть в деятельности, которая находится в поле зрения противодействующих экстремизму сотрудников. Фактически информация оттуда носит гриф «Для служебного пользования» и, как правило, её не принято упоминать. Более того, наличие гражданина в этой базе само по себе не может являться причиной какого-то запрета. 

Знакомые с процессом собеседники нашего издания указывают на то, что загруженные работой полицейские, вероятно, не стали вдаваться в изучение всех деталей, а с ходу приняли решение. Однако Петров и двое его коллег из метрополитена проявили активность и добились личной встречи с заместителем начальника УМВД по Адмиралтейскому району. Полицейский выслушал их и пообещал, что присмотрится к заключению комиссии повнимательнее. 

Со слов Петрова, он и его двое товарищей смогли вернуться на работу в ГУП, так как им удалось отстоять свою позицию в полиции. При этом еще 5 человек так и остались без работы. Двое собираются судиться. Судьба и история троих оставшихся нам неизвестна. 

Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      ГК «Полис Групп»
      12.12.2019 11:28

      Только пять дней метры в подарок от ГК «Полис Групп»

      С 11 по 15 декабря 2019 г. ГК «Полис Групп» предлагает скидки на покупку квартир в жилых комплексах «Полис на Неве» на Октябрьской набережной и «Краски лета» в Мурино у метро «Девяткино».
      Glorax Development
      12.12.2019 10:50

      Начался монтаж архитектурной подсветки Golden City

      На площадке VI квартала Golden City, который компания Glorax Development возводит на намывных территориях Васильевского острова, начались работы по устройству кабельных линий архитектурной подсветки фасада.
      Группа «Эталон»
      11.12.2019 17:50

      Еще один банк аккредитовал один из корпусов ЖК Галактика Pro от Группы «Эталон»

      ПАО «Промсвязьбанк» аккредитовал корпус 4.13 ЖК Галактика Pro от Группы «Эталон», который реализуется в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга в непосредственной близости от станций метро «Балтийская» и «Фрунзенская».
      АО «Альфа-Банк»
      11.12.2019 16:05

      Приложение Альфа-Банка признано лучшим в стране

      Впервые за 5 лет сменился лидер рейтинга мобильных банков по версии аналитического агентства Markswebb — приложение Альфа-Банка признано лучшим в категории Digital Office.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      11.12.2019 15:37

      Банк «Санкт-Петербург» и «Ярко» дарит подарки

      12 декабря программе лояльности «Ярко» Банка «Санкт-Петербург» исполняется пять лет. В этот день клиентов и сотрудников Банка ждет более 5 тысяч подарков от тридцати партнёров программы «Ярко» и Банка «Санкт-Петербург».
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      11.12.2019 13:50

      Банк «Санкт-Петербург» получил премию «Время инноваций» сразу в двух номинациях

      Банк «Санкт-Петербург» получил премию «Время инноваций-2019» сразу в двух номинациях: «Инновация года» и «Продукт года».
      предоставлено пресс-службой компании Bau City Development
      11.12.2019 13:40

      Кто развивает инфраструктуру для электрокаров?

      О том, где можно зарядить свой электромобиль в Санкт-Петербурге, рассказывает «Бау Сити».
      Setl Group
      11.12.2019 12:29

      Setl Group возводит начальную школу с детским садом в «ArtLine в Приморском»

      Холдинг Setl Group начал строить совмещенное здание начальной школы на 200 учеников и детского сада на 260 малышей в проекте высокого комфорт-класса «ArtLine в Приморском».
      СК «Инвестторг»
      11.12.2019 12:00

      СК «Инвестторг»: чистовая отделка в подарок

      Строительная компания «Инвестторг» представляет подарки невиданной щедрости «Европейский парк».
      «Петербургская Недвижимость»
      10.12.2019 17:55

      «Петербургская Недвижимость» представила квартиры с видами на Финский залив

      Компания вывела на рынок последнюю секцию в пятом корпусе проекта «Фортеция»: это самый видовой дом в жилом комплексе. Стоимость квартир — от 2,65 млн рублей.
      Росстройинвест
      10.12.2019 17:46

      РСТИ получил разрешение на ввод в эксплуатацию школы № 219

      Холдинг РСТИ (Росстройинвест) получил разрешение на ввод в эксплуатацию школы № 219, построенной в Красносельском районе Санкт-Петербурга.
      Фото предоставлено компанией «Строительный трест»
      10.12.2019 16:52

      Жилой комплекс NEWПИТЕР – победитель конкурса «Доверие потребителя»

      Жилой комплекс NEWПИТЕР от компании «Строительный трест» стал победителем ежегодного независимого конкурса «Доверие потребителя» рынка недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области в номинации «Лучший строящийся жилой комплекс класса «стандартное жилье» и комфорт-класса в Ленинградской области».