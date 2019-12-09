Сбербанк в 2020 году откроет в Петербурге Data Hub

фото предоставил ПАО Сбербанк

В Петербурге с 2020 года заработает Data Hub Сбербанка. Об этом сообщил на конференции AI Journey Дмитрий Бугайченко, управляющий директор дивизиона «Массовая персонализация».

По его словам, Петербург выбран для этого неслучайно, так как за последние годы зарекомендовал себя как главная кузница IT-кадров страны. Более половины победителей на международных олимпиадах по программированию в последние годы представляли именно Петербургские вузы. Поэтому для Сбербанка Северная столица является якорной локацией, в том числе и в сфере IT.

AI Journey – проект, посвященный искусственному интеллекту и машинному обучению. В Петербурге 7-го декабря состоялась заключительная региональная конференция. До этого такие мероприятия уже проходили во Владивостоке, Томске, Новосибирске, Екатеринбурге и Казани. Помимо региональных конференций в рамках AI Journey состоялись международное онлайн-соревнование и одна из самых крупных в Восточной Европе конференция специалистов по AI, которая прошла в Москве в начале ноября. Всего в проекте приняли участие более 8000 человек из 14 стран мира, на конференциях выступили 240 спикеров.

Организаторами выступили Сбербанк, Mail.ru, «Яндекс», «Газпром нефть», Высшая школа экономики и другие российские компании.

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