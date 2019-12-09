«Документы должны подтверждать сведения о происхождении денежных средств». ФТС начнёт спрашивать историю происхождения денег, перемещаемых через границу

Федеральная таможенная служба России в 2020 году начнёт требовать у граждан документы, подтверждающие происхождение денежных средств, перемещаемых через границы стран, входящих в ЕАЭС (Евразийский экономический союз, в который входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия). Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщает официальный сайт ФТС.

«С 4 февраля 2020 года при единовременном перемещении одним физическим лицом через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в сумме свыше 100 тыс. долларов США одновременно с подачей пассажирской таможенной декларации необходимо будет предоставить документы, подтверждающие происхождение таких средств», – гласит сообщение подчинённых Владимира Булавина.

Решение подготовлено в соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС и направлено на реализацию мер борьбы с отмыванием денег. Соответствующая рекомендация была ранее разработана для обеспечения стран – участниц ФАТФ (Financial Action Task Force on Money Laundering – межправительственная организация, которая вырабатывает мировые стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, в неё входят 36 стран, в том числе РФ) мерами по выявлению и остановке физического трансграничного перемещения наличных денег и оборотных инструментов на предъявителя, которые могут быть использованы для финансирования терроризма или легализации доходов, полученных преступных путем, поясняют в ФТС.

В качестве документов, подтверждающих происхождение денежных средств, могут быть использованы: документы, оформляемые кредитными организациями при совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита; документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (наследования, дарения и других).





«В случае непредставления соответствующих документов перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов не допускается», – подчёркивают в Таможенной службе.

Практика документального подтверждения перемещаемых сумм вводится впервые.

В настоящее время при пересечении границы граждане обязаны декларировать суммы, превышающие эквивалент 10 тысяч долларов США по курсу ЦБ.

Согласно действующим правилам игнорирование декларирования перемещаемой через границу валюты может наказываться штрафом или изъятием денег, если сумма не превышает 20 тысяч долларов США. Если незадекларированная сумма превышает 20 тысяч долларов, то наступает уголовная ответственность. Наказания, предусмотренные ст. 200.1 УК РФ «Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов», варьируются от крупных штрафов и принудительных работ до ограничения свободы сроком до 4 лет, если преступление совершено группой лиц или перемещаемая сумма превысила пятикратное значение суммы, допустимой к вывозу без декларирования.

Какие санкции могут быть применены за игнорирование новых правил по документальному подтверждению происхождения денег, на сайте ФТС не разъясняется.