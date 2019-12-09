Огонь над Невой собрал пробки в центре Петербурга. Маршрутка была без пассажиров, а теперь нет места и водителю

Локальный транспортный коллапс вызвал автомобильный пожар на Большеохтинском мосту вечером 9 декабря.

На мосту загорелась маршрутка, пишет телеграм-канал «Мегаполис», передающий сообщения очевидцев. На их кадрах видно, что машина и пожарные заняли больше половины проезжей части в направлении Охты.

В пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу «Фонтанке» сообщили, что в 16:58 поступил вызов на Большеохтинский мост. Там горело маршрутное такси без пассажиров. В 17:05 пожар был локализован. Выгорели моторный отсек и место водителя. Никто не пострадал.





Судя по «Яндекс.Карте», до сих пор стоят Тульская, Новгородская, Лафонская улицы и улица Красного Текстильщика, по которым горожане вечером подъезжают к мосту, чтобы перебраться в спальные районы на правом берегу Невы.