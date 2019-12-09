Суд закрыл еще два буфета «Леруа Мерлен» после отравления сотрудников

Красносельский районный суд Петербурга 9 декабря приостановил работу двух буфетов сети гипермаркетов «Леруа Мерлен», в которых отравились сотрудники магазинов. Столовые обслуживала фирма «Фуд Сервисез».

Суд установил, что в октябре управление Роспотребнадзора по Петербургу получило шесть жалоб от работников компании «Леруа Мерлен Восток», которым диагностировали гастроэнтерит после питания в столовых.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, суд постановил закрыть буфеты на улице Партизана Германа, 2, и Петергофском шоссе, 96А. Работа общепита приостановлена на 50 суток.

Ранее «Фонтанка» писала об отравлении сотрудников магазинов «Петрович» и «Леруа Мерлен». В отношении кормившего рабочих «Фуд Сервисез» провели санитарно-эпидемиологическое расследование. В сэндвичах с курицей и гречей нашли сальмонеллу, в салатах – кишечную палочку.

После инцидента суд приостановил работу двух буфетов «Фуд Сервисез» в Приморском районе.



