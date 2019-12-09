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09.12.2019 17:30
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Конференция AI Journey в Петербурге: как развиваются технологии в бизнесе

Конференция AI Journey в Петербурге: как развиваются технологии в бизнесе

фото предоставил ПАО Сбербанк

Конференция AI Journey, которую в Петербурге посетили более 800 человек, показала: тема развития искусственного интеллекта актуальна и для глобальных корпораций, и для обычных людей. 

Петербургская конференция стала седьмой в «марафоне» искусственного интеллекта, который стартовал во Владивостоке в октябре. Более 8000 участников из 14 стран мира, 240 спикеров, погруженных в мир машинного обучения, анализа данных и искусственного интеллекта (AI – Artificial Intelligence). 

Организаторами проекта AI Journey выступили Сбербанк, Mail.ru, «Яндекс», Высшая школа Экономики, «Газпром нефть», «Сколтех» и другие.

– Мы считаем, что за искусственным интеллектом будущее, по сути дела — это та прорывная технология, которая позволит сблизить производителей и потребителей, – рассказал заместитель председателя Северо-Западного банка, директор головного отделения Сбербанка по Петербургу Анатолий Песенников, – все больше отраслей и рынков применяют AI в своей работе.

фото предоставил ПАО Сбербанк
фото предоставил ПАО Сбербанк

Между прочим, технологии искусственного интеллекта в некоторых направлениях деятельности настолько прочно вошли в повседневную работу, что уже и не воспринимаются как что-то сверхъестественное. Например, около 99% решений по кредитованию физических лиц в Сбербанке уже принимается с помощью AI, рассказал Анатолий Песенников. По юридическим лицам сложнее — там больше вводных данных, но и по компаниям доля решений повысилась до 35% и продолжает расти. 

В Сбербанке считают, что в будущем технологии найдут применение в идентификации клиентов с помощью голосовых технологий, визуализации и т. п. Поэтому значительное количество докладов было посвящено распознаванию изображений (то что пользователи называют «поиск по картинке»), компьютерному зрению, а также анализу больших массивов данных и применению всех наработок в реальном бизнесе.

Несмотря на субботнее утро, конференция AI Journey собрала более 800 участников. Основная аудитория собралась молодежная, студенческая и не случайная. Участники рассказывали о том, что их интересует как сама тема искусственного интеллекта, так и перспективы трудоустройства в одну из ведущих компаний, которые проводят встречу. А во время конференции темы, не слишком понятные рядовому слушателю, вызывали живой интерес — их конспектировали и задавали спикерам вполне конкретные, практические вопросы. Как отметил Дмитрий Бугайченко, управляющий директор по развитию платформы рекомендательных систем дивизиона Массовая персонализация, Северная столица является кузницей IT-кадров, и более половины победителей международных олимпиад по программированию — студенты петербургских вузов. А в 2020 году Сбербанк планирует открыть в Петербурге Data Hub. 

ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г.

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