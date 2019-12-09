Квартал Che от Группы «Эталон» получил аккредитацию еще одного банка

Группа «Эталон»

АО «Всероссийский Банк Развития Регионов» аккредитовал новый проект Группы «Эталон» – Квартал Che, который реализуется в 7 минутах ходьбы от станции метро «Московские ворота» по адресу: ул. Черниговская, дом 15, литера В.

Приобрести квартиру в новом комплексе класса бизнес-лайт с помощью ипотечного кредита можно при внесении минимального первоначального взноса в размере 15% от стоимости недвижимости. Кредит на покупку жилья оформляется от 9% годовых. При первоначальном взносе более 20% процентная ставка по ипотеке составит от 8,7% годовых. Ипотека оформляется на срок от 3 до 30 лет. Возможная сумма кредита от 500 000 рублей до 30 млн рублей. Подробнее здесь

Справка о Квартале Che

Квартал Che включает в себя 6 монолитных домов по 8-12 этажей, 2 встроенных детских сада, наземные и подземные паркинги на 1005 машиномест, а также благоустроенные зоны для отдыха, спорта и прогулок. Для покупателей представлен широкий выбор квартир от студий до трехкомнатных, с европейскими планировками, кухнями-гостиными до 22 кв. м и просторными комнатами. На верхних этажах будут расположены квартиры с потолками высотой до 3,6 м. Изюминкой проекта станут французские балконы с остеклением в пол. Всего в Квартале Che запроектировано 1698 квартир.

Группа «Эталон» планирует завершить строительство проекта во II квартале 2023 года.

Всероссийский банк развития регионов (ВБРР) Генеральная лицензия Банка России №3287

Справка о Группе «Эталон»

«Квартал Che» – застройщик ООО "Специализированный застройщик "Эталон Девелопмент", проектная декларация на сайте наш.дом.рф