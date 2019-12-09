Декабрьская жара перейдет в снег. Гидрометцентр рассказал о погодной аномалии в России

Практически на всей территории России температура воздуха в начале декабря превышает среднеклиматическую норму, заявили 9 декабря в Гидрометцентре. Во многих регионах температурный фон превысил норму на 10 – 14 градусов.

«В Кемерово, Барнауле и в некоторых других городах обновились температурные рекорды. На севере и в центре Европейской России положительные аномалии температур достигали 4 – 8 градусов. На юге территории не превышали 4 градусов. На понедельник, 9 декабря, на большей части страны температурный фон превышает норму, в отдельных регионах более чем на 16 градусов. Наибольшее отклонение от нормы в течение недели ожидается на северо-востоке ЕТР, Полярном Урале, в Западной и Восточной Сибири», – рассказали синоптики.

Но уже 10 декабря обширный циклон с севера Атлантики принесет в Северо-Западный округ сильный ветер со снегом. Как писала «Фонтанка», днём 10 декабря температура может понизиться до минус 2 градусов и дождь, сопутствующий умеренному и сильному ветру, сменится мокрым снегом. В среду с утра ждите гололедицу, предупреждают синоптики.



