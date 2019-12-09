Путин прилетел в Париж на нормандский форум. Его уже ждали активистки Femen

Самолет Владимира Путина днем 9 декабря приземлился в парижском аэропорту Шарля де Голля, куда он прибыл из Сочи.

Владимир Путин в Париже pic.twitter.com/rbqnEcKSvs — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 9, 2019

Из аэропорта Путин сразу направился в Елисейский дворец, где пройдут переговоры нормандской четверки. К месту проведения встречи лидеров России, Франции, Германии и Украины попытались прорваться активистки Femen, однако они были схвачены полицией. В своем Instagram они рассказали, что собирались встретить Путина и донести мысль, что он — «не мирный переговорщик».

Напомним, что в Париже 9 декабря президенты Франции, Украины, России и канцлер ФРГ обсуждают урегулирование вооруженного конфликта в Донбассе. Последний раз лидеры стран «нормандского формата» проводили переговоры в октябре 2016-го. Запланирована и личная встреча Зеленского с Путиным, которая не будет ограничена по времени.



