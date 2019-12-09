Снос гаражей на Мебельной снова оказался взрывоопасным. В одном из боксов нашли гранаты

Сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ), которые уже неделю занимаются сносом гаражей в Приморском районе Петербурга, вынуждены были оторваться от процесса 9 декабря. На Стародеревенскую снова приехали взрывотехники.

Как сообщили «Фонтанке» в ККИ, гранаты нашли в гараже неподалеку от 12-го дома по Мебельной улице. Специалисты, которые вывезли с территории боеприпасы, предварительно сообщили, что они боевые, точнее, с этим разберется экспертиза. По словам представителей комитета, собственник гаража судьбой строения не обеспокоен, по крайней мере на объявления о сносе он не отреагировал и забирать гранаты не пришел.

Работы на этом участке ККИ начал 2 декабря, сотрудников встретили с автоматом и гранатой — владельца гаража, который решил таким образом бороться за сохранение имущества, задержали. Оружие оказалось страйкбольным, а гранаты светошумовыми. 29-летний мужчина стал подозреваемым по уголовному делу о хулиганстве.





Вместо 900 гаражей неподалеку от станции метро «Старая Деревня» планируется построить завод по производству оборудования для фасовки и упаковки. Договор аренды земли под гаражи был заключен со Всероссийским обществом автомобилистов, но позже его расторгли.

Договор аренды участка под гаражно-боксовую автостоянку на территории вблизи дома 12 по Мебельной улице был заключён с Приморской общественной организацией Всероссийского общества автомобилистов. Затем его расторгли. Таким образом, сейчас гаражи занимают территорию незаконно, утверждают чиновники. Губернатор Петербурга Александр Беглов проект планировки АО «Таурас-Феникс» одобрил, а вот жители района соседством с очередным заводом недовольны.