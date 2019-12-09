ARKAN спас угнанный автомобиль Mazda 6 в Петербурге

предоставлено компанией ARKAN

Вчера днем, 8 декабря, на связь с Мониторинговым центром ARKAN вышел владелец Mazda 6 и сообщил, что машина пропала с места парковки на севере Петербурга. Сразу же после звонка, благодаря установленному на автомобиле поисковому оборудованию, оперативный дежурный смог быстро отследить координаты автомобиля и незамедлительно передать их владельцу.

Уже спустя 2,5 часа, после первого звонка в Мониторинговый центр ARKAN, владелец Mazda 6 обнаружил свой автомобиль, по указанным оперативным дежурным данным, без повреждений.

Дорогие автовладельцы, хотим еще раз обратить внимание на то, что установка дополнительных систем защиты на автомобиль поможет свести к минимуму риск потери вашего транспортного средства.