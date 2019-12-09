Больше никаких «Олимпийских атлетов из России». Россиян будут допускать до международных стартов индивидуально

После вступления в силу решения Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) российских спортсменов будут допускать до соревнований на индивидуальной основе. Как сообщает «Р-Спорт» в понедельник, 9 декабря, со ссылкой на главу Комитета по соответствию (CRC) ВАДА Джонатана Тейлора, это было сделано в интересах «чистых» спортсменов.

«Решение не прибегать к полной дисквалификации российских атлетов принято в интересах чистых спортсменов, у которых остается возможность участвовать в турнирах, пусть и не под российским флагом. Это решение в интересах будущих чистых спортсменов», – подчеркнул Тейлор.

ВАДА уточняет, что выступает против любой идентификации российских спортсменов на Олимпийских играх. Напомним, что россияне, выступавшие на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, были частью команды «Олимпийские атлеты из России» и выступали под флагом Международного олимпийского комитета (МОК).

При этом эксперты отмечают, что решение Исполкома WADA противоречит олимпийской хартии, так как если Олимпийский комитет России не отстранен, то спортсмены должны выступать в составе его команды.

Запрет на выступление россиян распространяется на 4 года: в этот период пройдут летние Игры-2020 в Токио и зимняя Олимпиада-2022 в Пекине.



