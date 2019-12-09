В Пушкинском районе вводится в эксплуатацию новый жилой комплекс

ООО «Терминал-Ресурс»

Шестого декабря 2019 года застройщик ООО «Терминал-Ресурс» получил Заключение о соответствии объекта строительства требованиям проектной документации на ЖК «Образцовый квартал 5». Документ за номером 12-19-016-0396.1 выдан Управлением государственного строительного надзора.

Основанием для заключения стал акт, составленный по результатам проверки Службой государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга. Малоэтажный жилой комплекс «Образцовый квартал 5», как и другие объекты застройщика, готов к сдаче с опережением сроков. Это значит, ещё 383 петербургских семьи – именно столько квартир в его составе – смогут отметить новоселье в следующем году. Строительство осуществляется в рамках проекта «На Царскосельских холмах» в Пушкинском районе. Общая площадь комплексной застройки составляет 316 га.

Четыре пятиэтажных дома нового жилого комплекса образуют своей конфигурацией уютный закрытый двор. На его территории выполнено озеленение, высажены почти 300 хвойных деревьев, а также декоративные кустарники. Установлены современные детская и спортивная площадки. Предусмотрена просторная зона парковки.

Дома возведены по кирпично-монолитной технологии и оснащены индивидуальной системой отопления. Технология «тёплый водяной пол» производства немецкой компании REHAU не только обеспечит комфортную температуру в каждой жилой зоне, но и позволяет сэкономить при оплате коммунальных услуг. В квартирах установлены панорамные окна с теплопакетами, выполнено единое остекление лоджий. Высота потолка – 2,75 м, на мансардном, пятом, этаже – до 3,8 м.

К Новому году застройщик подготовил для своих покупателей приятный сюрприз: на готовые и строящиеся квартиры при бронировании с 9 до 30 декабря 2019 года предоставляется скидка*. Бронирование производится бесплатно.

*Сроки проведения акции: с 09.12.2019 по 30.12.2019. Организатор: ООО "Терминал-Ресурс", ИНН: 7820338713. Подробности в офисе продаж ООО «Терминал-Ресурс» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кокколевская, д.1, БЦ «Перспектива» (рядом с ЖК «Образцовые кварталы»), +7 (812) 719-19-19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

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