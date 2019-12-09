ГК «Пик» нашел «Вариант». Девелопер поможет Смольному достроить проблемный ЖК

Группа компаний «Пик» профинансирует достройку жилого комплекса «Вариант» в Шушарах. Об этом сообщил вице-губернатор Николай Линченко 9 декабря по итогам малого правительства.

«Мы договорились с «Пиком» о возможности завершения проблемного объекта , предварительные параметры согласованы», – сказал он.







По словам вице-губернатора, сейчас объект достроен на 14 – 16%. Работы начнутся в начале 2020 года и завершатся в начале 2021-го.

«Пик» принимает участие в финансировании, но строить будет другая компания, уточнил Линченко.





ЖК «Вариант» представляет собой восемь десятиэтажных корпусов на 999 квартир в поселке Ленсоветовский в Пушкинском районе Петербурга. В 2014 году «Ареал» получил разрешение на строительство, это был первый проект компании в Петербурге. Квартиры в жилом комплексе продавались по стоимости, которая на тот момент в 1,5 – 2 раза была ниже рыночной — по 24 тысячи рублей за квадратный метр. Однако спустя недолгое время после запуска проекта стройка встала. А в 2016 году суд по иску комитета по строительству запретил «Ареалу» продавать квартиры.

В январе замглавы комитета по строительству Евгений Барановский объявил, что была достигнута договоренность о достройке проблемного объекта СК «Стоун». На сайте группы указано, что «"Стоун" совместно с московской строительной компанией «Пик» обязались завершить проект ЖК "Вариант"».

В августе 2019 года Смольный пообещал завершить проблемный объект в 2020 году, на сайте «Стоуна» указывается срок до конца 2021 года. На сегодняшний день, по данным Смольного, готовность объекта составляет не более 10%. По данным ГК, была выполнена пятая часть всех работ.



