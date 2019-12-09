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Спорт
09.12.2019 17:43
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«Мы упали в дерьмо». Россию лишили флага с гимном на четыре года, и с этим ничего не сделать

Российской спорт получил четырехлетнюю дисквалификацию от Международного антидопингового агентства (ВАДА). Как объяснил «Фонтанке» гендиректор РУСАДА Юрий Ганус, подавать апелляции бессмысленно. Лучше поменять министра спорта.

«Мы упали в дерьмо». Россию лишили флага с гимном на четыре года, и с этим ничего не сделать

скриншот с сайта YouTube / коллаж / «Фонтанка.ру»

ВАДА на четыре года лишило Россию права принимать участие в международных спортивных мероприятиях в понедельник, 9 декабря. За это единогласно проголосовал исполком организации. Решение вступит в силу через 21 день. За это время отечественные чиновники могут подать в спортивный арбитражный суд апелляцию, но шансов мало.

«В отчете независимого комитета по соответствию (CRC) делается вывод о том, что данные московской антидопинговой лаборатории были намеренно изменены до и во время их копирования WADA в январе 2019 года, – говорится в официальном заявлении ВАДА. – В связи с этим условия восстановления РУСАДА, согласованные в сентябре 2018 года, не были выполнены, поскольку данные лаборатории не являются ни полными, ни достоверными, что не освобождает от подозрений невиновных российских спортсменов. Отсутствие достоверных данных не позволяет антидопинговому сообществу окончательно разрешить и провести черту под заговором с целью сокрытия допинга российских спортсменов, а также не дает обеспечить наказание любого российского спортсмена с положительным результатом допинг-теста».

Главный нюанс заключается в том, что запрет распространяется на глобальные международные соревнования, или, согласно формулировкам в регламенте ВАДА, major event. К этой категории относятся чемпионаты мира и Олимпиады. В то же время, например, ограничения не коснутся чемпионата Европы по футболу, на который Россия уже отобралась и даже частично будет его проводить в Петербурге. 

Однако и тут есть нюансы. Например, по хоккейному чемпионату мира, который должен пройти в Петербурге в 2023 году, решение будет принимать Международная федерация (IIHF). Как стало известно «Фонтанке» из источника в Федерации хоккея России, руководство IIHF довольно лояльно относится к России, и рисков потерять турнир практически нет. Об этом ранее высказывался президент IIHF Рене Фазель.


«Будет сложно, иначе говоря, невозможно поменять локацию чемпионата мира», – говорил он в начале декабря. Аналогичная ситуация с тем, как Россия поедет на футбольный чемпионат мира (если отберется туда): окончательное решение будет за ФИФА.

Что касается непосредственно самих отечественных спортсменов и тренеров, то они могут быть допущены к международным стартам, относящимся к категории major event, если докажут непричастность к несоблюдению кодекса WADA. При этом они не смогут выступать под российским флагом и демонстрировать другие национальные символы. 

Ситуация очень похожа на то, что было перед Олимпиадой в Пхенчхане, когда россияне выступали под олимпийским флагом и официальным названием «Олимпийские атлеты из России». Однако в этот раз все будет немного жестче. Помимо безупречных допинг-тестов нужно будет доказать, что спортсмен ни разу в своей карьере не пересекался с тренерами или медицинскими работниками, запятнанными какими-либо допинговыми историями. И ВАДА не хочет слышать слово «Россия» даже в варианте «олимпийских атлетов».

Сразу после объявления решения ВАДА «Фонтанка» связалась с генеральным директором РУСАДА Юрием Ганусом.

– Что будет дальше после решения ВАДА? Какие варианты у России есть?

– Будут созданы дорожные карты. Одна из главных задач – та же самая, какая была перед Олимпиадой в Южной Корее. У нас же выводы не делаются никакие. Точнее мы (РУСАДА. — Прим. ред.) делаем эти выводы, а наши спортивные власти — нет. Соответственно, мы также будем отрабатывать все вопросы, связанные с подготовкой наших спортсменов в соответствии со всем стандартами для того, чтобы они смогли выступить на Олимпиаде. У РУСАДА вообще нет никаких ограничений в работе. Если бы этого не произошло, здесь бы работали другие иностранные агентства. Мы наше агентство за два года подняли из небытия, но на нас в России постоянно ведут какие-то атаки, на нас переводят стрелки. РУСАДА — единственная организация внутри спортивной системы, которая вышла достойно из этой истории. Мы не подвели спортсменов. Благодаря нам сохраняется мост, который поможет нас вернуть в международный спорт. Вот это очень важно понять. Я вас уверяю, мы делали и делаем все возможное и невозможное для того, чтобы действительно обеспечить должный уровень защиты прав наших спортсменов. К сожалению, не были выполнены условия соответствия, которые не зависели от РУСАДА.

– То есть ваши специалисты продолжат работать?


– Да, мы продолжим работать в полном объеме.

– Верна ли информация, что за Россию вообще никто не вступился на исполкоме ВАДА, хотя писали, что среди членов исполкома есть несколько наших союзников?

– Да. И это реакция международного сообщества. Поэтому все эти разговоры о том, что нас кто-то там поддерживает в ВАДА, в МОК, — неправда. Все возмущены тем положением, которое есть, теми манипуляциями, которые мы произвели с базами данных московской лаборатории. А это разве было непредсказуемо? Мы упали в дерьмо. Так же, как с легкой атлетикой. Там все совсем плохо. Оттуда, наверное, вообще никого не допустят до Олимпиады.

– Должен ли после этого подать в отставку министр спорта РФ Павел Колобков?

– Это уже дело верховных властей, но я считаю, что должны прийти новые лидеры в спорт, которые на самом деле должны вывести наш спорт из кризиса. Это должны быть лидеры с высоким капиталом доверия, которым поверят спортсмены. Эти новые лидеры должны обратиться к спортсменам и фактически показать им будущее, что не нужно покидать Россию, нашу спортивную юрисдикцию. По моему мнению, на это способны только новые лидеры.

– Как бы в целом дали оценку действиям Колобкова по решению этого кризиса?

– Я не хочу давать никаких оценок. Просто скажу, что работа по выходу из кризиса была не просто неэффективна, она была контрпродуктивна.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

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