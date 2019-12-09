Экс-глава МИД Австрии ответила тем, кто осудил ее за танец с Путиным: «В жизни есть и другие вещи»

Про танец с Владимиром Путиным снова спросили экс-министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Несмотря на то что политик уже комментировала творческий дуэт с российским лидером, танец не перестает волновать умы общественности. На сей раз вопрос «Каково это?» задала студентка МГИМО на презентации книги Кнайсль «Принц Евгений. От безвестности к европейскому признанию», что прошла в рамках российско-австрийского форума общественности «Сочинский диалог».

Как сообщает 9 декабря РИА Новости, вопрос вызвал продолжительный смех у аудитории. Австрийский политик тоже улыбнулась и сказала, что ее свадьба была самой веселой из тех, на которых ей приходилось бывать.

«Я была на очень многих скучных свадьбах. Моя не была скучной», — отметила она.

Говоря о Путине как о кавалере, Карин Кнайсль сказала: российский лидер владеет «старой школой», то есть имеет «очень хорошие манеры». Об этом можно судить по тому, что Путин, приглашая на танец, сделал поклон, соблюдая бальный этикет.





«Всегда приятно иметь дело с джентльменами, которые освоили эту старую школу, <...> для меня очень ценны беседы с Владимиром Путиным. Конечно, этот момент и этот танец были неоднозначно восприняты общественностью, мне это ясно. Но я могу только одно посоветовать: занимайте себя не только информацией, фактами и книгами. Вы не должны забывать, что в жизни есть и другие вещи», — посоветовала студентам гостья.

Свадьба на тот момент главы МИД Австрии Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера прошла 18 августа 2018 года. Владимир Путин подарил молодожёнам, которым уже за 50, тульский самовар, старинную масловыжималку и картину. Также он привез с собой Кубанский казачий хор. На свадьбе Путин произнёс тост на немецком языке и станцевал с невестой. Все это он успел за час.