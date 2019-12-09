Александр Беглов официально назначил вице-губернаторами Потехину и Пикалева

Губернатор Александр Беглов назначил своими заместителями Ирину Потехину и Валерия Пикалева. Новых вице-губернаторов он представил в Смольном 9 декабря на совещании с членами правительства, говорится на сайте городской администрации.

Кандидатуры двух заместителей губернатора петербургское Заксобрание согласовало две недели назад. Отвечать за образование, прессу и молодежь будет экс-замминистра просвещения Ирина Потехина. Бывший начальник охраны резиденции президента России на Валдае Валерий Пикалев, который успел поработать вице-губернатором Новгородской и Ленинградской областей, стал главой администрации губернатора и получил под контроль комитеты по безопасности и по информатизации.

При этом в Смольном не уточняют, кто из нынешних членов правительства лишится своего статуса, чтобы освободить место новым вице-губернаторам. Ранее Александр Беглов анонсировал отставку своего заместителя Любови Совершаевой, но для того, чтобы соблюсти закон, из правительства нужно вывести еще одного чиновника. Всего в этом органе власти может состоять не более 15 человек.

Ранее в разговоре с «Фонтанкой» глава Колпинского района Анатолий Повелий не исключил, что перестанет быть членом правительства.



