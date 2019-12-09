«К вам точно приедем». У полиции Петербурга закончился бензин

Ноль видят на заправках «Роснефти», прикладывая электронные топливные карточки, сотрудники ГУ МВД по Петербургу и области с начала декабря.

автор фото Антон Белицкий/Коммерсантъ

Заправляться на свои полицейские тоже не рискуют, иначе попадут в статистику СК РФ, который на днях признал МВД самым коррупционным органом России.

Служебные автомобили полиции с приходом календарной зимы почти встали на прикол. Выезды осуществляются либо на остатках бензина, либо на остатках хороших отношений с главком, либо на личном автотранспорте. Чаще всего с проблемой сталкивают в дорожной-постовой службе районов города и области. Лишь в одном из подразделений «Фонтанке» браво сказали: «Сегодня дали», но литраж уточнить отказались.

Чуть больше повезло сотрудникам ГИБДД. Им на карточку ежедневно капает по 10 литров. Раньше в месяц выдавали 300 литров на машину, и этого было мало. Поэтому выезды сейчас стараются обслуживать с максимальным сохранением невеликого запаса. Особо помогает знание карты города. Немаловажно и то, что, как говорят, второй отдел управления имеет возможность в онлайн-режиме по камерам следить за заправкой экипажей ГИБДД на АЗС «Роснефти» и получать информацию о количестве залитого топлива. В то же время накатанный километраж отмечается в путёвках экипажей. В случае несоответствия первого и второго следуют оргвыводы.

В подразделениях особо сетуют, что перспективы появления бензина неясны:





«В 2015 году, когда из-за урезания бюджета МВД в регионах наблюдались перебои как с топливом, так и с другими расходными материалами, нам хотя бы обещали мифический паровоз с бензином, который едет из Москвы. Сейчас тишина».

При этом «Фонтанку» уверили, что никто не посмотрит на количество бензина, если речь идет о реальной угрозе жизни, здоровью или благосостоянию горожан и жителей области: «Приедем. И к вам тоже приедем», – пообещали нашему изданию.

С 2015 года, о котором вспомнили спустя четыре года, ситуация действительно изменилась. Уже нет многолетнего партнера главка Петербургской топливной компании. В июле 2019 года её купила «Роснефть». Сама компания с 2016 года, как писало издание РБК, была назначена премьер-министром Медведевым единственным поставщиком топлива для полиции.

Как объяснил «Фонтанке» источник на топливном рынке Петербурга, после 2016 года ПТК занималась только розливом бензина, который МВД закупало оптом у «Роснефти», и завозило на нефтебазу «Ручьи». Теперь, когда и покупатель и реализатор – одно лицо (не юридическое), и возникли проблемы. «Роснефть» якобы хочет перевести всех потребителей ПТК на новую систему дистрибуции, которая едина для всей заправочной сети в России. Но процесс перевода полиции на новые топливные карточки/талоны затянулся.

О том, что затруднение носит технический характер, косвенно подтвердили и в «Роснефти».

Официальный представитель компании сообщил «Фонтанке», что проблем с обеспечением топливом транспортных средств ГУВД на АЗС компании «Роснефть», в том числе в сети ПТК, нет: компания своевременно и в полном объеме выполняет договорные обязательства по отпуску нефтепродуктов.

«Между ООО "РН-Карт" и ГУ МВД РФ по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области заключен договор на реализацию нефтепродуктов по топливным картам. В настоящее время идет процесс перевода контрагента на новую договорную систему и внедрение стандартной корпоративной системы отчетности, которая обеспечит прозрачность и оперативность расчетов с потребителями», – уточнили в «Роснефти».





В ГУ МВД России «Фонтанке» сообщили, что действительно в связи с переходом на другого поставщика топлива «объективно возникли незначительные проблемы локального характера, которые сразу решаются в рабочем порядке». В главке заверили, что незначительные сбои являются внутренней ситуацией и не влияют на боеспособность полиции при выполнении своих задач.

Татьяна Востроилова, «Фонтанка.ру»