Авто Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+6°C
/ Завтра: +3
$ 63.72р
70.50р
20:52 09.12.2019
Расширенный поиск

Общество
09.12.2019 19:04
Печать

«К вам точно приедем». У полиции Петербурга закончился бензин

Ноль видят на заправках «Роснефти», прикладывая электронные топливные карточки, сотрудники ГУ МВД по Петербургу и области с начала декабря.

«К вам точно приедем». У полиции Петербурга закончился бензин

автор фото Антон Белицкий/Коммерсантъ

Заправляться на свои полицейские тоже не рискуют, иначе попадут в статистику СК РФ, который на днях признал МВД самым коррупционным органом России. 

Служебные автомобили полиции с приходом календарной зимы почти встали на прикол. Выезды осуществляются либо на остатках бензина, либо на остатках хороших отношений с главком, либо на личном автотранспорте. Чаще всего с проблемой сталкивают в дорожной-постовой службе районов города и области. Лишь в одном из подразделений «Фонтанке» браво сказали: «Сегодня дали», но литраж уточнить отказались.

Чуть больше повезло сотрудникам ГИБДД. Им на карточку ежедневно капает по 10 литров. Раньше в месяц выдавали 300 литров на машину, и этого было мало. Поэтому выезды сейчас стараются обслуживать с максимальным сохранением невеликого запаса. Особо помогает знание карты города. Немаловажно и то, что, как говорят, второй отдел управления имеет возможность в онлайн-режиме по камерам следить за заправкой экипажей ГИБДД на АЗС «Роснефти» и получать информацию о количестве залитого топлива. В то же время накатанный километраж отмечается в путёвках экипажей. В случае несоответствия первого и второго следуют оргвыводы.

В подразделениях особо сетуют, что перспективы появления бензина неясны: 


«В 2015 году, когда из-за урезания бюджета МВД в регионах наблюдались перебои как с топливом, так и с другими расходными материалами, нам хотя бы обещали мифический паровоз с бензином, который едет из Москвы. Сейчас тишина».

При этом «Фонтанку» уверили, что никто не посмотрит на количество бензина, если речь идет о реальной угрозе жизни, здоровью или благосостоянию горожан и жителей области: «Приедем. И к вам тоже приедем», – пообещали нашему изданию. 

С 2015 года, о котором вспомнили спустя четыре года, ситуация действительно изменилась. Уже нет многолетнего партнера главка Петербургской топливной компании. В июле 2019 года её купила «Роснефть». Сама компания с 2016 года, как писало издание РБК, была назначена премьер-министром Медведевым единственным поставщиком топлива для полиции. 

Как объяснил «Фонтанке» источник на топливном рынке Петербурга, после 2016 года ПТК занималась только розливом бензина, который МВД закупало оптом у «Роснефти», и завозило на нефтебазу «Ручьи». Теперь, когда и покупатель и реализатор – одно лицо (не юридическое), и возникли проблемы. «Роснефть» якобы хочет перевести всех потребителей ПТК на новую систему дистрибуции, которая едина для всей заправочной сети в России. Но процесс перевода полиции на новые топливные карточки/талоны затянулся. 

О том, что затруднение носит технический характер, косвенно подтвердили и в «Роснефти».

Официальный представитель компании сообщил «Фонтанке», что проблем с обеспечением топливом транспортных средств ГУВД на АЗС компании «Роснефть», в том числе в сети ПТК, нет: компания своевременно и в полном объеме выполняет договорные обязательства по отпуску нефтепродуктов. 

«Между ООО "РН-Карт" и ГУ МВД РФ по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области заключен договор на реализацию нефтепродуктов по топливным картам. В настоящее время идет процесс перевода контрагента на новую договорную систему и внедрение стандартной корпоративной системы отчетности, которая обеспечит прозрачность и оперативность расчетов с потребителями», – уточнили в «Роснефти».


В ГУ МВД России «Фонтанке» сообщили, что действительно в связи с переходом на другого поставщика топлива «объективно возникли незначительные проблемы локального характера, которые сразу решаются в рабочем порядке». В главке заверили, что незначительные сбои являются внутренней ситуацией и не влияют на боеспособность полиции при выполнении своих задач.

Татьяна Востроилова,  «Фонтанка.ру»

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      ООО «Терминал-Ресурс»
      09.12.2019 18:00

      В Пушкинском районе вводится в эксплуатацию новый жилой комплекс

      Шестого декабря 2019 года застройщик ООО «Терминал-Ресурс» получил Заключение о соответствии объекта строительства требованиям проектной документации на ЖК «Образцовый квартал 5». Документ за номером 12-19-016-0396.1 выдан Управлением государственного строительного надзора.
      фото предоставил ПАО Сбербанк
      09.12.2019 17:55

      Сбербанк в 2020 году откроет в Петербурге Data Hub

      В Петербурге с 2020 года заработает Data Hub Сбербанка. Об этом сообщил на конференции AI Journey Дмитрий Бугайченко, управляющий директор дивизиона «Массовая персонализация».
      фото предоставил ПАО Сбербанк
      09.12.2019 17:30

      Конференция AI Journey в Петербурге: как развиваются технологии в бизнесе

      Конференция AI Journey, которую в Петербурге посетили более 800 человек, показала: тема развития искусственного интеллекта актуальна и для глобальных корпораций, и для обычных людей.
      Группа «Эталон»
      09.12.2019 17:29

      Квартал Che от Группы «Эталон» получил аккредитацию еще одного банка

      АО «Всероссийский Банк Развития Регионов» аккредитовал новый проект Группы «Эталон» – Квартал Che, который реализуется в 7 минутах ходьбы от станции метро «Московские ворота» по адресу: ул. Черниговская, дом 15, литера В.
      «Главстрой Санкт-Петербург»
      09.12.2019 17:05

      Последний корпус 15-й очереди ЖК «Северная долина» выведен в продажу.

      «Главстрой Санкт-Петербург» приступил к реализации корпуса № 14, который возводится в новом 21 квартале ЖК «Северная долина».
      предоставлено компанией ARKAN
      09.12.2019 16:53

      ARKAN спас угнанный автомобиль Mazda 6 в Петербурге

      Вчера днем, 8 декабря, на связь с Мониторинговым центром ARKAN вышел владелец Mazda 6 и сообщил, что машина пропала с места парковки на севере Петербурга. Сразу же после звонка, благодаря установленному на автомобиле поисковому оборудованию, оперативный дежурный смог быстро отследить координаты автомобиля и незамедлительно передать их владельцу.
      «Новый Лесснер»/«Отделстрой»
      09.12.2019 16:10

      Дайджест строительства объектов компании «Отделстрой»

      «Отделстрой» сообщает о ходе строительства жилых комплексов «Новый Лесснер» и «Новый Оккервиль» в ноябре 2019 года.
      фото предоставлено АО «Альфа-Банк»
      09.12.2019 16:00

      Альфа-Банк получил награды Cbonds Awards в двух номинациях

      6 декабря 2019 года в рамках XI Российского облигационного конгресса в Санкт-Петербурге состоялась церемония награждения победителей премии Cbonds Awards.
      фото предоставлено РСТИ (Росстройинвест)
      09.12.2019 12:34

      РСТИ получил специальный приз вице-губернатора Санкт-Петербурга

      6 декабря холдинг РСТИ (Росстройинвест) получил специальный приз вице-губернатора за вклад в развитие социальной инфраструктуры региона.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      09.12.2019 12:25

      Банк «Санкт-Петербург» снижает ставки по ипотеке

      Банк «Санкт-Петербург» снижает ставки по ипотеке до 8,5% в рамках предновогодней акции* на первичном рынке
      Фото предоставлено компанией Boxberry
      09.12.2019 11:25

      Новогодний ажиотаж: интернет-магазины готовятся к высокому сезону

      Кому доверить праздничные хлопоты по доставке заказов.
      www.shutterstock.com/ Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
      06.12.2019 17:08

      Компания «Отделстрой» приглашает на вебинар «Как купить трехкомнатную квартиру без первого взноса»

      Компания «Отделстрой» приглашает 10 декабря принять участие в вебинаре «Как купить трехкомнатную квартиру в Новом Оккервиле без первоначального взноса» (6+). Начало в 19:30, участие бесплатное.