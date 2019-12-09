Смольный объявит конкурс на реконструкцию оранжерей Таврического сада. Под коммерческую деятельность разрешат отвести до 40% площадей

Смольный определился с концепцией реконструкции оранжерей Таврического сада. Об этом сообщил 9 декабря глава комитета по инвестициям Роман Голованов по итогам совещания малого правительства.

По его словам, конкурс на подготовку концепции будет объявлен через неделю, победителя выберут в мае.

Критериями будет размер концессионных платежей (в виде аренды и налогов), сроки строительства и размер культурно-социальной составляющей. Минимальная планка установлена в размере 60%. Чем больше доля таких объектов, тем больше шансов получить проект.

Объем инвестиций в реконструкцию оценивается в 800 млн – 1,7 млрд рублей. На проектирование отводится 31 месяц, на строительство 34.





По словам Романа Голованова, жестких критериев, ограничивающих торговую и ресторанную часть в конкурсной документации не предусмотрено. Но максимальная доля сопутствующей деятельности составит 40%.

О намерении отдать бизнесу оранжереи Таврического сада Смольный объявил весной 2019 года.

Об интересе к проекту заявили три претендента: ООО «ТатПроект» (холдинг Ginza Project), с инициативой выступили Фонд социальных инвестиций «Газпрома» и ООО «Тандем-Истейт».

Территорию в Таврическом саду на углу Потёмкинской и Шпалерной улиц, на которой сейчас находятся заброшенные с советских времен теплицы, бизнес пытается освоить более 10 лет. В 2008 году компания «Потемкинская», на 80% контролируемая бизнесменом Алексеем Редозубовым, намеревалась возвести здесь жилой комплекс, но не смогла получить разрешение на строительство и обанкротилась. Земля в качестве залога по кредиту досталась банку «Санкт-Петербург», у которого в 2017 году ее выкупил Смольный. 2,7 га обошлись городу в 1 млрд рублей.



