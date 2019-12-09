Дайджест строительства объектов компании «Отделстрой»

«Новый Лесснер»/«Отделстрой»

«Отделстрой» сообщает о ходе строительства жилых комплексов «Новый Лесснер» и «Новый Оккервиль» в ноябре 2019 года.

Активное строительство ведется в первой очереди жилого комплекса бизнес-класса «Новый Лесснер», который возводится в 250 метрах от Выборгской набережной, близ Кантемировского моста.

Все четыре 12-ти этажных жилых корпуса возведены под крышу. Во 2-м и 4-м корпусах полностью выполнена укладка наружных стен. В 1-м корпусе наружные стены поднялись до уровня 7-9 этажа (в зависимости от секции), в 3-м корпусе – до уровня 6-9 этажа. Одновременно строится здание 9-ти этажного паркинга – здесь возводятся монолитные конструкции 7-го этажа.

«Новый Оккервиль»/«Отделстрой»

В составе жилого комплекса «Новый Оккервиль», расположенного в 15 минутах ходьбы от метро «Ул. Дыбенко», идет процедура сдачи в эксплуатацию последней 6-й очереди (Лот 9-18).

Общестроительные работы уже завершены, выполнено благоустройство территории и монтаж детских площадок. Объект предъявлен государственной приемочной комиссии. В составе 6-й очереди также построен детский сад на 150 воспитанников, который сдается вместе с жилыми корпусами.

Узнать о наличии и стоимости квартир можно по телефону (812) 670-01-01.

Справка о компании «Отделстрой»

Жилой комплекс «Новый Оккервиль», 6 очередь – Застройщик «Отделстрой», проектная декларация на сайте https://otdelstroy.spb.ru/new_okkervil/docs/

Жилой комплекс «Новый Лесснер», 1 очередь – Застройщик «Отделстрой», проектная декларация на сайте https://otdelstroy.spb.ru/new-lessner/docs/