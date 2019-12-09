В России бывшему украинскому министру дали 2 года колонии за нападение на посольство РФ

Задержанный в 2018 году 51-летний экс-министр транспорта Украины и депутат Рады признан московским судом виновным по делу о нападении на посольство России в Киеве в июне 2014 года.

«Назначить [Николаю] Рудьковскому наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – решил 9 декабря Мосгорсуд, цитату приводит «Интерфакс».

Под стражей бывшему депутату Рады трех созывов осталось провести всего три месяца, так как ему зачли время нахождения под арестом. Сторона обвинения настаивала на целесообразности наказания в 6 лет колонии. Суд принял во внимание то, что Рудьковский раскаялся и согласился возместить ущерб дипмиссии, перечислив уже 2 миллиона рублей.

Политик должен будет выплатить российскому Министерству иностранных дел еще 5 750 000 рублей по гражданским искам.



