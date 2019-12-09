Происшествия
В России бывшему украинскому министру дали 2 года колонии за нападение на посольство РФ
Задержанный в 2018 году 51-летний экс-министр транспорта Украины и депутат Рады признан московским судом виновным по делу о нападении на посольство России в Киеве в июне 2014 года.
«Назначить [Николаю] Рудьковскому наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – решил 9 декабря Мосгорсуд, цитату приводит «Интерфакс».
Под стражей бывшему депутату Рады трех созывов осталось провести всего три месяца, так как ему зачли время нахождения под арестом. Сторона обвинения настаивала на целесообразности наказания в 6 лет колонии. Суд принял во внимание то, что Рудьковский раскаялся и согласился возместить ущерб дипмиссии, перечислив уже 2 миллиона рублей.
Политик должен будет выплатить российскому Министерству иностранных дел еще 5 750 000 рублей по гражданским искам.
Справка:
14–15 июня 2014 года в Киеве произошло нападение на посольство России. Это произошло после того, как в Луганске сбили военный самолет Ил-76. Протестующие забросали здание яйцами, камнями и дымовыми шашками. Несколько активистов пытались прорваться на территорию посольства, где в этот момент находились российские дипломаты. Митингующие сорвали российский триколор с флагштока во дворе диппредставительства. Кроме того, они перевернули автомобили сотрудников посольства и расписали их краской.
Среди нападавших опознали и Николая Рудьковского, народного депутата Украины IV, V, VII созывов и министра транспорта и связи с 2006 по 2007 год. Он бросил камень в здание российского посольства. Несмотря на это, досталось и ему: агрессивно настроенные манифестанты облили его зеленкой и потребовали продать принадлежащий ему автомобиль, чтобы отдать вырученные деньги на нужды украинской армии.
После этого Басманный районный суд Москвы заочно арестовал политика из бывшей постсоветской республики по статье 360 УК (Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой). Московская полиция задержала его в 2018 году.