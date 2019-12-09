Кому в России перестают платить пенсии: ПФР рассказал подробности

Пенсионный фонд назвал условие, при котором гражданам России начали приостанавливать выплату пенсий. В частности, это касается пенсионеров, за которых деньги по доверенности получает другой гражданин, пишет 9 декабря РИА «Новости».

При оформлении выплаты по доверенности пенсионер дает письменное обязательство раз в год подтверждать факт регистрации по месту получения пенсии. Когда через год такого подтверждения не поступает, то выплаты приостанавливаются, отметили в фонде. Это нужно, чтобы предотвратить незаконное получение средств, если, например, пенсионер уже умер.

При этом подтверждать факт регистрации не обязательно лично. Помочь немобильным обещают специалисты клиентской службы, которые приедут и засвидетельствуют факт получения пенсии на дому.

Ранее в ПФР поделились другим знанием — как в условиях пенсионной реформы выйти на пенсию досрочно. Оказалось, что для этого нужно отработать 20 лет, быть уволенным, но не отчаиваться.



