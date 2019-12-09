Самый молодой премьер в мире Санна Марин: Я из бедной семьи, мне помогло государство и финское образование

Новым премьер-министром Финляндии станет Санна Марин. Она воспитана двумя женщинами, растит дочь, мечтает о равноправии и верит в силу переговоров. Как стать премьером в 34-года выясняла "Фонтанка".

Санна Марин / автор фото - Demarit/flickr.com

Тридцатичетырёхлетняя Санна Марин, избранная Социально-демократической партией на пост главы Госсовета, станет самым молодым в мире действующим премьер-министром. Она на год младше нынешнего руководителя украинского правительства Алексея Гончарука.

В мировой истории рекорд принадлежит Мишелю Микомберо из Бурунди, который стал премьер-министром в возрасте 25 лет в 1966 году. В Финляндии самой стремительной политической карьерой мог похвастаться Эско Ахо, возглавивший Госсовет в 36 лет в 1991 году, указывает одна из центральных газет Суоми Helsingin Sanomat. Действующему лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну – 35.

Марин станет и самой молодой женщиной-премьером в мире, забрав это звание у Джасинды Ардерн, которая возглавила правительство Новой Зеландии в возрасте 37 лет. Для сравнения, самый старый в мире премьер управляет Малайзией – Махатиру Мохамаду 94 года. В истории Финляндии до Марин было только две женщины-премьера, но обе продержались недолго (Аннели Яттеенмяки в 2003-м и Мари Кивиниеми в 2010 – 2011-м).

«Я никогда не думала о своем возрасте или поле, я думаю о причинах, по которым я пришла в политику, и о тех вещах, благодаря которым мы завоевали доверие электората», – заявила Марин после избрания.





Первая женщина-президент Финляндии Тарья Халонен – тоже член СДП

Красно-зелёный политик из города рабочих

Марин принадлежит к молодому крылу СДП, близкому по взглядам к зеленым и левым. Особое внимание обращает на проблемы экологии. Она уже заявила, что намерена вернуть правительству доверие и продолжить программу по сокращению углеродных выбросов. Среди возможных радикальных шагов – запрет на автомобили, работающие на ископаемом топливе. В сфере соцздрава ведущую роль отдаёт госучреждениям.

Как указывают финские СМИ, её отец страдал алкоголизмом, и с ранних лет её воспитывала мать, состоящая в отношениях с другой женщиной.

«Я из бедной семьи, и у меня не было бы никаких условий для достижения успеха и продвижения, если бы не сильная социальная поддержки государства и система образования. Я из «радужной» семьи, и это, конечно, влияет на то, что гендерное равенство, равенство и права человека имеют для меня важное значение», – цитирует будущего премьера HS.





Семья её жила в Хельсинки около семи лет, пишет Yle, пока Марин не переехала с матерью и её партнёршей в начале 1990-х годов в Тампере, второй по численности город Суоми и крупный промышленный центр. Там она закончила местный университет, став магистром в области управления.

Интерес к политике проснулся в 20 лет, и в 2006-м Марин вступила в ряды социал-демократов. В возрасте 27 лет возглавила городской совет Тампере, где стала известна своим строгим стилем руководства. Благодаря её жёсткой хватке, например, после многочасовых и подчас нелепых споров в горсовете был, наконец, одобрен проект трамвайной линии, строительство которой обсуждалось больше ста лет. В 2015 стала депутатом парламента, обойдя по числу голосов ряд опытных политиков, в частности будущего министра внутренних дел Петтери Орпо.

Helsingin Sanomat характеризует будущего премьера как человека порядка и в личной жизни, и в политике. В интервью Yle в январе 2019-го она, в частности, рассказывала, что привести в порядок мысли ей помогает уборка.

Сейчас Санна Марин замужем, у неё есть дочь, которой в январе 2020 исполнится два года. По её словам, ухаживать за ребёнком активно помогают супруг и родители.

Напомним, Марин заменит на посту премьера председателя СДП Антти Ринне, который 5 декабря подал в отставку, после того как партия «Центр» выразила ему недоверие и лишила своей поддержки в правительственной коалиции. Сейчас в Финляндии идут дискуссии, сумеет ли последовательница Ринне удержать управление. После скандала с «Почтой» и массовых забастовок рейтинг СДП упал, сейчас партия, набравшая на выборах в апреле 2019 года наибольшее число голосов, находится на третьем месте, а в лидерах по популярности – оппозиционные «Истинные финны». Предполагается, что новый состав правительства должен быть одобрен 10 декабря, в середине 3-дневной волны забастовок, которые затронут крупнейшие заводы страны и, по оценкам Союза промышленников, обойдутся компаниям в 500 миллионов евро в виде потерянной выручки.

Момент для смены руководства в Финляндии не совсем подходящий: Финляндия до конца года председательствует в Европейском Союзе и играет центральную роль в выработке нового бюджета ЕС.

Если 10 декабря парламент одобрит новое правительство, Госсовет станет «парламентом пяти женщин». Наиболее важные министерские портфели, достанутся представительницам прекрасного пола – лидерам вошедшим в правящую коалицию партий: Ли Андерссон (32 года, «Союз левых сил») продолжит в должности министра образования, Мария Охисало (34 года, «Зелёные») возглавит МВД, Катри Кулмуни (32 года, «Центр»), бывший председатель общества «Россия – Финляндия», займёт место министра финансов, а Анне-Майе Хенрикссон (55 лет, «Шведская народная партия») будет руководить минюстом. При условии, что в июне социал-демократы изберут Санну Марин своим председателем, то всеми пятью партиями власти будут руководить женщины. О некоторых из них «Фонтанка» уже рассказывала ранее.

Яна Пруссакова, «Фонтанка.ру»