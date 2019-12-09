«Весёлые истории Рамзан покажет наш». Глава Чечни подружился с блогерами и снялся в скетчах
Глава Чечни Рамзан Кадыров начал сотрудничать с инстаблогерами и снялся в нескольких юмористических скетчах.
Последний ролик появился в аккаунте Кадырова 8 декабря. По сюжету глава Чеченской Республики беседует с блогером Артёмом Калайджяном за чашкой чая. В этот момент последнему звонит жена и начинает «пилить». Трубку берёт его собеседник и объясняется с женщиной на родном языке.
«Добрый вечер. Он у меня в гостях, он вернется домой, он очень вас любит, не переживайте», – говорит Кадыров.
«Я вас поняла, хотя до сих пор не понимала чеченский, – отвечает жена, добавляя уже Калайджяну: – Не отвлекайся на мои дурацкие звонки».
Заканчивается ролик тем, что блогер шокирован таким поворотом и вызывается выучить чеченский язык.
Скетч Кадыров сопроводил шутливой надписью: «Чеченский язык в Сочи не выучить, так что отправим тебя в какую-нибудь школу в горах Чечни».
Ранее на странице блогера появился тизер серии вайнов с главой республики. В нём Калайджян напевает «Весёлые истории Рамзан покажет наш».
Также у Артёма был опубликован трёхминутный ролик, в котором глава Чечни тренирует его перед поединком с инстаблогером Михаилом Литвиным.
Знаменитый бой Рокки Бальбоа против Аполло Крида бледнеет перед этим боксерским ??? событием года – поединком за звание самого боевого блогера между тяжеловесом юмора Артёмом Калайджяном @sergo_artemka и мастером пранка (и кстати отличным футболистом ??) Михаилом Литвиным @mikhail_litvin Ринг-анонсер и по совместительству организатор (провокатор?) боя Амиран Сардаров @amiran495 «очень не хотел» такого шоу, но оно состоялось вопреки его желанию)) Не скрою, пришлось постараться чтобы подготовить Артема, который вначале упорно настаивал на допинге ? но в итоге согласился что без жима штанги ????? Миша не оставит ему шансов ????? В клетке наши блогеры провели секунд 30 и большая часть этого времени заняла дуэль взглядов ????? Исход боя в итоге решил грозный взгляд, но не скажу чей)) Открою небольшой секрет – дело закончилось миром и ребята покинули Грозный хорошими друзьями! ??? P.S. Боюсь юмор Артема и пранки Миши сделают свое дело и мы в скором времени увидим матч-реванш, но уже не понарошку)) Вы бы посмотрели на это?)