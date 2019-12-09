«Весёлые истории Рамзан покажет наш». Глава Чечни подружился с блогерами и снялся в скетчах

Глава Чечни Рамзан Кадыров начал сотрудничать с инстаблогерами и снялся в нескольких юмористических скетчах.

Последний ролик появился в аккаунте Кадырова 8 декабря. По сюжету глава Чеченской Республики беседует с блогером Артёмом Калайджяном за чашкой чая. В этот момент последнему звонит жена и начинает «пилить». Трубку берёт его собеседник и объясняется с женщиной на родном языке.

«Добрый вечер. Он у меня в гостях, он вернется домой, он очень вас любит, не переживайте», – говорит Кадыров.

«Я вас поняла, хотя до сих пор не понимала чеченский, – отвечает жена, добавляя уже Калайджяну: – Не отвлекайся на мои дурацкие звонки».





Заканчивается ролик тем, что блогер шокирован таким поворотом и вызывается выучить чеченский язык.

Скетч Кадыров сопроводил шутливой надписью: «Чеченский язык в Сочи не выучить, так что отправим тебя в какую-нибудь школу в горах Чечни».

Ранее на странице блогера появился тизер серии вайнов с главой республики. В нём Калайджян напевает «Весёлые истории Рамзан покажет наш».

Также у Артёма был опубликован трёхминутный ролик, в котором глава Чечни тренирует его перед поединком с инстаблогером Михаилом Литвиным.