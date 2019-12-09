Удиравший от полиции лихач на «Фольксвагене» накатал на чёртову дюжину протоколов. Прав у него не нашлось

В 13 административных протоколов уложили ночное путешествие «Фольксвагена» на юго-западе Петербурга. Помериться с дорожной полицией скоростями решился молодой иностранец без прав и регистрации.

Подробности погони за «Фольксваген Поло» 9 декабря сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области. Любителем экстремальной езды, которого в ночь на понедельник пришлось тормозить со стрельбой, оказался 19-летний гражданин одного из среднеазиатских государств. В Петербурге он гостил без оглядки на миграционное законодательство, навыки вождения тренировал незаконно.

После гонки от Московского до Стачек юноше вручили пачку протоколов. В большинстве из них записан проезд на запрещающий сигнал светофора, также ему вменили езду без прав, страховки и невыполнение требования об остановке. Коллекцию нарушений, как показало медосвидетельствование, водитель собирал трезвым. Результаты проверки на наркотическое или токсическое воздействие пока не готовы.



