Вердиктом присяжных братья-наркодилеры отправятся в колонию. Они заготовили десятки бочек, но не продали ни грамма

Братья Сергей и Олег Воробьевы, которые ранее решением коллегии присяжных признаны виновными в попытке сбыта около 130 кг наркотиков, получили серьезные сроки. Преступное они фасовали по железным бочкам и прятали в гаражах в Петербурге и Ленобласти.

Как сообщает прокуратура города, приговор Воробьевы услышали в здании Кировского районного суда 9 декабря. Сергей уедет в колонию строгого режима на 14 лет, второй брат – на семь. Их и еще одного обвиняемого, который до приговора не дожил, задержали 10 апреля 2017 года, наркотики искали в гаражах на территории садоводства Родничковое во Всеволожском районе Ленобласти и в кооперативе на проспекте Народного Ополчения. Брикеты растительного происхождения в количестве 1332 штуки между складами поделили примерно поровну, их упаковывали в герметичные металлические бочки, всего они собирались продать около 127 кг. Независимо от этой партии Сергей Воробьев намеревался предложить желающим еще около 6 кг психотропа, два свертка нашли в его машине.

Воробьевы рассчитывали добиться снисхождения у присяжных, но те не стали сомневаться в доказательствах вины.



