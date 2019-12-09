«Газпром арену» начали переделывать под хоккейный стадион

Домашний стадион футбольного клуба «Зенит» в ближайшее время вновь примет хоккейных болельщиков. На арене состоятся два матча в рамках «Русской классики»: Россия — Финляндия и СКА — ЦСКА.

В настоящее время внутри чаши стадиона ведутся работы по монтажу ледовой коробки, дополнительных трибун и сцены. Футбольный газон предусмотрительно выкатили на улицу.

Напомним, первая «Русская классика» прошла в Петербурга в 2018 году. Матчи проходили в том же формате: играли Россия — Финляндия и СКА — ЦСКА. Встреча Россия — Финляндия установила рекорд отечественных чемпионатов по посещаемости: на стадионе присутствовали 74 554 зрителя. Предыдущее достижение было дотировано 1957 годом и составляло 55 тысяч зрителей. Общая аудитория двух игр «Русской классики» составила 139 151 человека.

Матч Россия — Финляндия пройдет в рамках Кубка Первого канала 15 декабря, начало в 16:00. Встреча СКА и ЦСКА состоится 19 декабря и начнется в 20:00.



