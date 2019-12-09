Совокупная выручка крупнейших частных компаний Петербурга и Ленобласти за последние три года превысила 7,7 трлн рублей

Общая выручка пятисот самых больших частных компаний Петербурга и Ленобласти, которые принадлежат жителям города, в 2016 – 2018 годах превысила 7,7 трлн рублей.

Совокупный финансовый результат (чистая прибыль и непокрытый убыток) этих предприятий составил за три года почти 400 млрд рублей. Эти данные содержатся в рейтинге «Фонтанка-500. Владельцы крупнейших частных компаний Петербурга и Ленобласти», который составлен по данным финансовой отчетности предприятий.

В рейтинге описаны 500 компаний и групп, у которых выручка превышала 1 млрд рублей в каждый из последних трех лет. На сегодняшний день это наиболее полный и математически точный список состоятельных петербуржцев, ведущих бизнес в нашем городе.

Рейтинг «Фонтанка-500» будет опубликован на сайте fontanka.ru 10 декабря. В нем указаны крупнейшие частные компании Петербурга, принадлежащие конкретным людям, а не госструктурам и международным корпорациям. Предприятия ранжированы по выручке, а в качестве критерия успешности приводятся данные о чистой прибыли. Также в рейтинге указан размер дивидендов, полученных владельцами этих компаний за последние три года. Чтобы иметь возможность адекватно их сравнивать, все они разбиты на 20 более или менее крупных отраслей.

Стоимость активов — это в значительной степени бухгалтерский термин, не всегда показывающий реальное положение дел в бизнесе. И в задачи рейтинга «Фонтанки» не входило дать ответ на вопрос, сколько стоит та или иная компания и тем более сколько денег есть у каждого из его участников. «Фонтанка» показывает лишь масштаб и в определенном смысле успешность бизнеса и называет тех, кому эти компании принадлежат.



